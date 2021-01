El 'Búfalo' Villalibre, el inesperado protagonista de la Supercopa

Bilbao, 18 ene (EFE).- El triunfo del Athletic Club en la final de la Supercopa tuvo varios protagonistas. Algunos como Iñaki Williams, autor del golazo que selló el título, o el nuevo técnico Marcelino García Toral, entraban el guión. Pero con el que pocos contaban como uno de los grandes nombres propios, durante y después del partido, era con Asier Villalibre.

Con 2-1 a favor del Barcelona, el canterano entró al campo en el minuto 82 como la última carta para agarrar a un trofeo que se le escapaba entre los dedos al equipo rojiblanco. En el 90, cuando los azulgranas acariciaban la victoria, metió la bota a una falta botada por Iker Muniain para mandar el partido a la prórroga.

No sería la última vez que el foco de la final apuntaría al 'Bufalo de Gernika'. En el 93 llegó el obús de Williams que decidió la Supercopa y poco antes del pitido final Villalibre recibía un manotazo de Leo Messi que le acarrearía al astro argentino su primera expulsión como jugador del Barça. Un momento histórico.

'Le meto el cuerpo para que no vaya adelante, se ha enfadado. Al final es normal, esa impotencia, ese minuto y perdiendo un jugador se puede frustrar. Te puede decir 'levántate que no ha sido nada', pero es normal, cualquiera lo haría pero no pasa nada', explicaría tras el partido el canterano con una apabullante naturalidad.

Un delantero con indudable carisma y una frondosa barba que le imprime una imagen poco habitual en el fútbol moderno y a quien, además, no le pesa el '20' que lleva sus espaldas como legado del último gran heredero de 'Pichichi', el ya legendario Aritz Aduriz.

Villalibre dejaba para el final una imagen que se convirtió en viral en las redes sociales y que sigue siéndolo incluso un día después.

El 'Bufalo' fue el director de orquesta de las primeras celebraciones sobre el césped de La Cartuja soplando su ya 'archiconocida' trompeta una sencilla melodía que todos sus compañeros acompañan con saltos y gritos de 'lolololorololo Athletic Club' que se han convertido en casi un himno en el vestuario.

Villalibre no sólo pone música en las celebraciones. También lo hace en el grupo 'Orsai' que varios jugadores del Athletic formaron hace un tiempo y al que el delantero fue el último en unirse cuando aceptó la propuesta de Dani García (batería), Oscar de Marcos, Mikel Vesga, Mikel Balenziaga (guitarras) e Iñigo Lekue (bajo).

El delantero, además de trompestista, es cantante de un grupo que se hizo conocido más allá de su local de ensayo en la Navidad de 2019 gracias a un vídeo grabado para una causa benéfica en el que versioneaban el clásico 'Lau teilatu' de Itoiz.

'Estaba en una época en la que no sabía si iba a salir o no y no me metí mucho. Cuando definitivamente me quedé aquí les dije que igual empezaba a tocar la trompeta. Me dijeron que necesitaban un cantante y decidí probar. No considero que canto bien, tampoco mal', explicaba hace unos meses el otro gran protagonista de la Supercopa. EFE

1010062