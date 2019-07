$!El chat que pone a temblar al Gobierno de Puerto Rico

Las expresiones más duras del chat

“La comandanta dejo de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP. Eso parece una burla cruel. Patria ó muerte”, señala Rosselló sobre la alcaldesa de San Juan

Rosselló también se refiere a la exconcejal municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, y apunta “nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta puta”.

Viverito, mostró su rechazo a la postura del presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos, Tom Pérez, de apoyar la anexión de la isla a EE.UU.

Rosselló dice “Vamos a joderlos to’ Ramon, ya terminaste o sigues como los guebos del perro” al comentar una foto introducida por Rosario de una reunión del PPD.

El ya dimitido Sobrino subraya “Solamente tres mujeres! Misoginia!”, dando a entender que esa formación cuenta con pocas mujeres.

Rosario se refiere al presidente del PPD, Aníbal Torres, como “La Jossie”.

El gobernador también alude e la Junta de Supervisión Fiscal -entidad federal de control al Ejecutivo- y dice “Mis expresiones autorizadas: Dear Oversight Board - Go fuck yourself. Sincerely, R2”.

Rosario, de nuevo, hace referencia a “formar un revolú -lío-” para alejar de su puesto al monitor de la Policía Arnaldo Claudio, ya que este sugería que hubo represalias contra policías por un escándalo por el uso de un helicóptero de las fuerzas del orden para transportar a civiles en contra de la normativa federal.

“Monitor sera un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay q meterle mano”, indica Rosario.

En la primera parte del chat el mencionado Rosario y el gobernador proponen utilizar las redes sociales contra miembros del PPD, además de llevar esa estrategia a los medios.

Rosario pidió en el chat al publicista Edwin Miranda atacar por medio de las redes sociales al exdirector del Instituto de Estadísticas (IEPR), Mario Marazzi, quien en una columna periodística reiteró que no abandonaría el cargo pese a un problema legal por una supuesta agresión a su esposa.

Además, se hace alusión a ataques similares a la organización Espacios Abiertos, que ha criticado la falta de transparencia con los planes de recuperación tras los huracanes de septiembre de 2017. En el chat el gobernador sugirió irse de viaje con el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, para dejar como gobernadora interina y humillar al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rival del jefe del Ejecutivo.

En el chat hay burlas al líder independentista Carlos Gallisá tras su muerte.

El foro también sirve para que sus miembros se refieran a cómo trata el asunto de la reconstrucción de Puerto Rico en relación el huracán María.

Los participantes planifican una campaña de redes sociales contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, tras anunciar que las banderas de la alcaldía ondearían a media asta por el fallecimiento de Gallisá.

El chat sirve para que se aborde el problema de las lanchas a las islas municipio Vieques y Culebra.

Sobrino indica que “cualquier persona q coge el ferry a propósito y se queja tiene que estar loco”.

Maldonado señala sobre el asunto que una lancha “sufrió desperfectos mecánicos y la pieza se solicitó en USA y no ha llegado. Se ajustaron los viajes con la otra lancha para cumplir con los compromisos, pero el volumen de usuarios es alto”.

Rosario indica que “tenerlas las lanchas en Ceiba es obra del Gobe -Rosselló- y la mala percepción nos mata el mega proyecto”.

El gobernador subraya sobre el asunto de las lanchas que “Carla se va a meter. Vamos a sacar a los empleados mierdas de ahí. Vamos a crear una buena experiencia. Tienen que comenzar ya hoy, más tardar mañana 5am estar ahí. Enviar la limpieza ya”.

El publicista Carlos Bermúdez se refiere al asunto de Ciencias Forenses y el problema de cadáveres acumulados, a lo que Rosselló contesta “que cojones. Hay que matar esa historia rápido”.

En cuanto al artista Ricky Martin, Sobrino dice que “Ricky Martin es tan machista que se folla hombres pq las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado”.

Respecto a la elefanta Mundi, noticia por las supuestas malas condiciones en las que está el zoológico de Mayagüez, aparece varias veces en este chat.

Orona avisa sobre lo que dirá la secretaria DRNA, Tania Vázquez: “Tania va a viajarla semana que viene a ver el santuario de Georgia y hacer una evaluaci6n objetiva del mismo. On a side note (esto no es para decir) tambien va aver uno en Tennessee, que tambien luce mas preparado. La realidad es que nada en estos momentos esta off the table”.

Bermúdez hace referencia a tuits en los que personas cercanas al Gobierno cuestionan que la espesa del secretario general del Partido Indpendentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, tenga un puesto de confianza en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).