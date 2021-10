El grupo Springer despide al director de 'Bild' por 'proceder indebido'

(Añade revelaciones de 'The New York Times')

Berlín, 18 oct (EFE).- El grupo mediático alemán Axel Springer despidió, con efectos inmediatos, al director del sensacionalista diario 'Bild', Julian Reichelt, por 'proceder indebido' y no separar como corresponde 'lo privado de lo profesional'.

Fuentes de la compañía comunicaron esa decisión, así como el nombramiento para su puesto de Johannes Boie, hasta ahora al frente de la edición dominical de 'Die Welt', asimismo del grupo Springer.

'La empresa ha tenido nuevos datos sobre el actual comportamiento de Julian Reichelt a través de informaciones de prensa', constata Springer a través de un comunicado. De esos datos se desprende que Reichelt 'sigue sin separar lo privado de lo profesional'.

A principios de año, Reichelt se apartó durante unos meses de la dirección de 'Bild', el diario más leído de Alemania, con unos ocho millones de lectores.

Su decisión de entonces siguió a una serie de denuncias entre miembros de su redacción que le atribuían comportamiento improcedente y abuso de poder, además de sospechas de relaciones sexuales con empleadas y consumo de drogas en el puesto de trabajo.

Tras una investigación interna y al considerarse que las sospechas no eran fundamentadas, Reichelt volvió a ocupar su puesto a modo de 'segunda oportunidad'.

Este lunes la cuestión dio un nuevo giro a raíz de unas informaciones del diario 'The New York Times' relacionadas no solo con los planes de adquisición por parte de Springer del grupo 'Politico', sino también sobre el comportamiento de Reichelt.

El diario estadounidense alude en su información a las investigaciones llevadas a cabo por el equipo mediático 'Ippen' -que agrupa a 'Frankfurter Rundschau' y 'TZ', entre otros medios- y que, como se supo ahora, finalmente no fueron publicadas. EFE

