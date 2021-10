El Intercity, primer club español, que cotizará en la Bolsa

Alicante, 18 oct (EFE).- El Intercity se convertirá el próximo día 25 de octubre en el primer club español en cotizar en Bolsa, primer paso en la hoja de ruta de la entidad alicantina para tratar de ser rentable económicamente, algo que también pasa por llegar al fútbol profesional, según ha confirmado el club a la Agencia Efe.

Salvador Martí, presidente del CF Intercity, tiene claro que un equipo de fútbol con apenas cuatro años de trayectoria pueda cotizar en Bolsa “forma parte de la hoja de ruta del club”, que en la actualidad milita en Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español.

El dirigente del club alicantino explicó a Efe: 'Esta idea surge porque nos damos cuenta de que muchos equipos históricos tienden a desaparecer porque la deuda que acumulan es inasumible una vez que sus mecenas se cansan de poner dinero o deciden dejarlo”.

Por este motivo, el Intercity decidió dar el paso para solicitar su salida en Bolsa “porque así accedes a unas fuentes de financiación que no las tienes si no lo haces'. 'Nosotros tuvimos claro en crear un club de fútbol que no sea únicamente de una persona, sino de muchas, para crecer”, añadió.

Martí explicó que “en el momento que llegas a Segunda División tienes que ganar dinero por obligación con el control financiero que establece la Liga. Hasta ese momento, pierdes dinero. Por ello, el Intercity abrió el club a todo el mundo y en la actualidad contamos 400 accionistas”.

“En cuatro temporadas hemos logrado tres ascensos y nuestro objetivo es subir en cada una de las categorías en las que militamos hasta llegar a Segunda División, que es cuando puede rentabilizarse la inversión”, añadió.

Cada acción del Intercity tiene un coste de 1,20 euros y entre los 400 accionistas de la SAD figura el exfutbolista Juanfran Torres y casi toda la plantilla del equipo, según confirmó Salvador Martí a Efe. “Hay algunos que a lo mejor invierten diez mil euros y si ascienden se llevan prima triple”, señaló el presidente del club alicantino. EFE

