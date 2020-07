El legendario Nicklaus aunque dio positivo al coronavirus felicita a Rahm

Dublin (Ohio, EE.UU.), 19 jul (EFE).- El legendario golfista estadounidense Jack Nicklaus, que este domingo, fue el primero en felicitar al español Jon Rahm, ganador del torneo Memorial del PGA Tour, y nuevo número 1 del mundo, reveló que él y su esposa dieron positivo por el coronavirus al inicio de la pandemia.

Nicklaus hizo las declaraciones el domingo durante la transmisión del Memorial, que no tuvo aficionados en el recorrido del Muirfield Village Golf Club, el campo que él diseñó, y torneo que organiza, y que este año ganó el joven español Jon Rahm.

Nicklaus y su esposa, Bárbara, cumplieron 80 años, con sólo un mes de diferencia, el pasado enero.

El legendario golfista, ganador de 18 torneos grandes, señaló que su esposa no tenía síntomas de coronavirus, mientras que él tuvo dolor de garganta y tos.

Agregó que estuvieron en su casa en North Palm Beach (Florida) desde el 13 de marzo 'hasta que nos recuperamos por completo', aproximadamente el 20 de abril.

En la misma entrevista consideró que 'no duró mucho, y fuimos muy, muy, afortunados. Bárbara y yo tenemos la misma edad, los dos tenemos 80 años, esa es una edad de riesgo'.

Agregó que 'nuestros corazones están con las personas que perdieron la vida y sus familias. Nosotros sólo somos un par de los afortunados'.

Los momentos en los que a Nicklaus se la ha visto, son escasos debido a los protocolos en el regreso del PGA Tour al golf en medio de la pandemia.

Pero las pocas veces en que se le ha visto, portaba una máscara y mantenía la distancia, algo que no hizo cuando se dirigió a Rahm, de 25 años, tras haber conseguido el golfista español el título de campeón de su torneo.

Mientras que Tiger Woods, cinco veces ganador del Memorial, también reconoció que se había enterado de que Nicklaus había dado positivo.

Woods comentó que 'el hecho de que lo superaron y que están a salvo, aquí, y saludables, es una buena noticia para todos los que somos parte del golf y que admiramos a Jack y que hemos estado cerca de Bárbara todos estos años'.

En una videoconferencia el martes, Nicklaus dijo que estrecharía la mano de quien gane el Memorial, una tradición que él creó en el torneo, pero que esta vez cambió por el choque de los puños con Rahm, que le agradeció su felicitación.

Ese mismo día Nicklaus comentó que 'si no quieren estrecharme la mano, está bien, les daré un puñetazo o un golpe en el codo, pero no les voy a dejar con el coronavirus, yo no pondría a nadie en esa posición'.

Dijo que se dará la mano si el ganador lo desea, pero estaría bien si el ganador no lo desea.

'Tenemos los anticuerpos y, en teoría, no podemos obtenerlos ni darlos', comentó. 'Esa es una buena posición'.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en una actualización del 30 de junio, dijeron que no saben si las personas que se recuperan del coronavirus pueden infectarse nuevamente.

Agregaron que incluso con una prueba positiva de anticuerpos, 'aún deben tomar medidas preventivas para protegerse y proteger a los demás'.EFE