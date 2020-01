$!Entusiasmo ganador y hambre de jugar, claves de Panamá para la Serie del Caribe

El técnico Julio Mosquera reveló este lunes a Efe que 'el hambre de jugar pelota' y el 'entusiasmo ganador' son los dos ingredientes especiales del equipo de Panamá para defender la corona de la Serie del Caribe que se jugará en San Juan, Puerto Rico.

'Ellos llevan el ánimo que tienen para jugar pelota, cuando tienes hambre de jugar pelota, las cosas te van a salir mejor, porque estás preparado con un entusiasmo ganador', indicó el otrora grandes ligas con los Azulejos de Toronto.

Para el panameño Mosquera no hay presión para enfrentar el torneo, aunque reconoce que el mote de campeón los hace atractivos para los rivales.

'Es como tener una estampilla en la frente y eso lo ven todos. Por eso todo el mundo quiere ganarle al campeón, independientemente de quién sea', matizó.

El equipo panameño 'no está confiado' porque eso puede llevar que las cosas salgan mal, pero como equipo 'iremos a jugar lanzamiento y out por out'.

Los panameños arrancarán la defensa de su campeonato de la Serie del Caribe frente a Puerto Rico el sábado próximo, y completarán su calendario frente a Colombia, México, República Dominicana y Venezuela.

El diestro Harold Arauz será el abridor del primer juego contra los Cangrejeros de Santurce, campeón del béisbol de Puerto Rico.

'Nos sentimos conformes con Harold (Arauz) ya que es un lanzador de buen calibre, es uno de los mejores que tenemos en el equipo y es por eso que le dimos la oportunidad. Puede controlar las emociones, sabemos que puede hacer un gran trabajo', dijo el mánager, en referencia a que Panamá se encontrará con un ambiente adverso ya que se medirá contra el equipo de casa.

Arauz, quien perteneció a la organización de los Cardenales de San Luis del béisbol profesional de los Estados Unidos, fue el lanzador ganador del partido final en la Serie del Caribe 2019, en la que los Toros de Herrera derrotaron 3-1 a los Leñadores de Las Tunas (Cuba).

Sobre el segundo y tercer abridor del equipo, Mosquera aclaró que aún no se ha sentado con el 'coach' de lanzadores para definir eso.

El timonel restó importancia en que el terreno del estadio Hiram Bithorn es sintético y ponderó las buenas manos de sus jugadores del cuadro interior.

'Cuando juegas en grama artificial la bola corre mejor, no hay temor que te de un mal pique y eso ayuda a la defensa y más con la calidad con la que contamos en el cuadro interior, no me preocupa, porque son chicos con buenas manos', destacó.

El equipo panameño tiene programado viajar hacia Puerto Rico el jueves próximo, para terminar su preparación en territorio puertorriqueño para afrontar el torneo. EFE