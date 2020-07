Espargaró dijo estar 'contento con el resultado, pero siempre quieres más'

Madrid, 19 jul (EFE).- El español Pol Espargaró consiguió colocar la KTM RC 16 en la sexta posición y por ello destacó que estaba 'contento con el resultado, pero uno siempre quiere más, te ves a un segundo del podio, lo tienes tan cerca'.

'En un momento de la carrera tuve mi oportunidad, creo que tenía la velocidad para acercarme un poco a Maverick, pero el problema es que necesitaba adelantar a una Ducati de fábrica y me ha resultado una misión imposible', comenta Pol.

'Lo he intentado todo lo que he podido, pero tenía muchos problemas con el neumático delantero, la presión era muy alta porque la temperatura era altísima y con Dovizioso detrás todo el rato subía aún más y más, así que cuando he necesitado adelantarle no estaba en su estela, necesitaba separarme un poco para enfriar el neumático delantero, y cuando me iba pegando durante unas curvas para buscar ese adelantamiento me veía obligado a frenar muy tarde y con ese calor me iba un poco largo y me resultaba imposible', narró el piloto de KTM.

'Nos ha faltado que no podía seguir a la Ducati en la recta, me obligaba a frenar demasiado tarde ya que si la hubiese adelantado creo que mi ritmo era dos o tres décimas mejor que el de Dovi, y quizás podría haberme acercado aún más al podio, pero la realidad es que no podía adelantarle', dijo sincero Espargaró.

Respecto de Marc Márquez, reconoció el pequeño de los Espargaró que 'era muy, muy fuerte, pero había muchos riesgos ya estuvo a punto de caer en las primeras vueltas y luego al final lo ha hecho. Estas son las carreras. Puedes sacar unas décimas por vuelta pero arriesgando y a veces este tipo de caídas son el precio que tienes que pagar'.

'Es un campeonato muy corto y con poco descanso y hay que pensar en esta circunstancia, pero ya conocemos a Marc, él siempre va al límite, es su personalidad, y eso le hace ser quien es y lo que es ahora. por lo que decir que Marc ha asumido muchos riesgos no sabe de esto, porque él consigue los resultados que consigue porque es como es. Esperemos que la lesión sea lo menos posible', señaló Pol Espargaró. EFE