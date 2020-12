Fabricantes de Asia y EE.UU., candidatos a vehículo del año en Norteamérica

Washington, 17 dic (EFE).- Tres autos asiáticos y tres camionetas 'pickup' de fabricantes estadounidenses son algunos de los nueve vehículos finalistas de los premios del Automóvil, Camioneta y Todocaminos SUV del Año en Norteamérica que fueron anunciados este jueves.

Los jurados de NACTOY (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year Awards) anunciaron la selección final de cara al anuncio de los ganadores que se realizará en enero en Detroit.

Para la categoría de automóvil del Año, los seleccionados son el Genesis G80, el Hyundai Elantra y elNissan Sentra. Para la categoría de Camioneta del Año, los jurados escogieron al Ford F-150, al Jeep Gladiator Mojave y al Ram 1500 TRX. Finalmente, para el título de Todocaminos SUV del Año competirán el Ford Mustang Mach E, el Genesis GV80 y el Land Rover Defender.

El presidente de NACTOY, Gary Witzenburg. declaró en un comunicado que 'en este año tan difícil, estos nueve vehículos han emergido como los finalistas de una selección excepcionalmente fuerte de 27 semifinalistas'.

'Cada uno de ellos, especialmente los 15 en la categoría ultracompetitiva de todocaminos SUV, es excelente en casi todo. Sin mencionar el difícil y excepcional desafío para los fabricantes de poner a los 50 jurados de toda Norteamérica en sus vehículos para probar y evaluar antes de nuestra votación', añadió Witzenburg.

Los premios de NACTOY se empezaron a otorgar en 1994 y son los galardones independientes del automóvil más antiguos de Norteamérica.

La votación final se realizará entre el 2 y el 4 de enero y los ganadores serán anunciados el 11 de enero en Detroit.

Tradicionalmente, los premios eran entregados durante la celebración del Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS), que se realizaba en enero. Pero la decisión de la muestra de trasladar este año la feria a septiembre ha hecho que NACTOY realice la entrega de los galardones como es habitual en enero y en un acto independiente al salón.

El año pasado, los ganadores de los premios fueron el Chevrolet Corvette (Auto del Año), el Jeep Gladiator (Camioneta del Año) y el Kia Telluride (Todocaminos SUV del Año). EFE