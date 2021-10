Francia confirma la expulsión de su embajador en Minsk

París, 18 oct (EFE).- El Ministerio francés de Exteriores confirmó este lunes que su embajador en Minsk ha sido expulsado por no haber presentado sus credenciales al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, al que París no reconoce al no dar legitimidad a los comicios de agosto de 2020.

El representante francés en Bielorrusia Nicolas de Lacoste salió del país este domingo y ahora asumirá el puesto de enviado especial para Bielorrusia, al tiempo que la Embajada seguirá funcionando, señaló un portavoz diplomático galo.

La expulsión de Lacoste es 'injustificada' y se produce tras varias 'decisiones negativas' tomadas por Minsk que 'han reducido los medios de acción' de la Embajada francesa en Bielorrusia.

Por ello, París aseguró que ha tomado 'medidas proporcionadas' sobre la legación bielorrusa en París, 'que han sido comunicadas a las autoridades' de ese país.

El portavoz agregó que Lacoste fue expulsado después de que Minsk pusiera fin al permiso provisional que le fue acordado el 31 de agosto de 2020 después de que se negara a presentar sus credenciales a Lukashenko 'en coherencia con la posición común europea de no reconocer la legitimidad del resultado de la elección presidencial'.

Según las reglas diplomáticas, indicó el portavoz, las credenciales fueron presentadas al ministro de Exteriores bielorruso.

Francia no reconoció el resultado de las presidenciales del año pasado que Lukashenko ganó por sexta vez y que provocaron importantes manifestaciones en el país por las sospechas de fraude.

La UE y Estados Unidos adoptaron sanciones contra Minsk por la represión de esas manifestaciones. EFE

