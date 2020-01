Fundéu BBVA: “impedimento para”, mejor que “impedimento en”

Madrid, 27 ene (EFE).- “Impedimento para”, mejor que “impedimento en”, es la secuencia adecuada para introducir aquello que se ve dificultado por algún obstáculo o complicación, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.En los medios de comunicación pueden verse frases como «Según el ministro de Consumo, no hay impedimento en que Dolores Delgado sea nombrada fiscala general», «Indicaron al conductor que no tenían impedimento en que él se expresase en la lengua que considerase más apropiada» o «El presidente no pondrá impedimento en trasladarse a Madrid si así queda pactado».

El “Diccionario del estudiante” de la Real Academia Española señala que “para” es la preposición exigida por el sustantivo “impedimento”. Cuestión distinta es que en la oración aparezca algún otro complemento introducido con “en”: «La última vez que enfrentó este impedimento en 2008, Putin dejó el puesto presidencial» o «El tema económico fue el principal impedimento en la negociación para contratar al extremo zurdo Marcos Caiced», frases ambas adecuadas.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido mejor escribir «Según el ministro de Consumo, no hay impedimento para que Dolores Delgado sea nombrada fiscala general», «Indicaron al conductor que no tenían impedimento para que él se expresase en la lengua que considerase más apropiada» y «El presidente no pondrá impedimento para trasladarse a Madrid si así queda pactado».