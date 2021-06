$!Gales viaja lejos para enfrentar a Suiza en Bakú

BAKU, Azerbaiyán (AP) — Dylan Levitt aún era alumna de la escuela secundaria cuando hace cinco años Gales alcanzó las semifinales del último Campeonato Europeo como debutante absoluto.

La actuación de la selección galesa en la Euro 2016 sirvió de inspiración a chicos como Levitt, quien se ganó un puesto en la selección que disputará la edición de este año.

“Crecí observando a ese equipo, viendo los partidos en la escuela. No nos perdimos ningún partido, incluso fuera de la escuela, junto a mi familia', relató el extremo galés de 20 años. “No me aburro contándolo y ahora lo que quiero es revivirlo. Haber visto esos partidos dispara me motiva para este torneo”.

Levitt y sus compañeros, un grupo que incluye a los astros Gareth Bale y Aaron Ramsey, debutarán en la Euro 2020 el sábado midiéndose contra Suiza en la lejana Azerbaiyán.

Baké se encuentra a unos 4.200 kilómetros (2.600 millas) de Gales, a orillas del Mar Caspio. Azerbaiyán ha permitido la visita de hinchas extranjeros pese a la pandemia, pero serán muy con respecto a las legiones que se trasladaron a Francia hace cinco años.

En un plantel con un prometedor contingente juvenil en el que sobresalen el volante Ethan Ampadu (Chelsea) y el lateral derecho Neco Williams (Liverpool), Bale cifra grandes esperanzas en la nueva generación.

“Hemos tenido algunas charlas, pero la verdad es que no necesitan de mucha guía. Ya lo demostraron durante las eliminatorias y tenemos seguridad de lo que son capaces', dijo Bale viernes.

“Contamos con un buen equilibrio de juventud y experiencia”, añadió el atacante del Real Madrid que jugó a préstamo con Tottenham la última temporada.

Pero los últimos 12 meses han sido turbulentos para el seleccionado gales. Robert Page quedó como técnico interino en la Euro 2020 mientras Ryan Giggs aguarda ser enjuiciado en enero por cargos de agresión y maltrato psicológico a dos mujeres.

Los suizos procurarán arrancar con el pie derecho frente a Gales al avistar partidos más complicados en el Grupo A contra Italia y una Turquía que podría recibir el aliento de su vecina y aliada Azerbaiyán.

El zaguero suizo Ricardo Rodríguez advirtió que hay marcar de cerca a Bale.

“Es un tremendo jugador, y de mucha experiencia. Pero entre todos podemos neutralizarlo', dijo Rodríguez. “Si le dejan espacios, te puede atormentar'.

Los suizos han alcanzo la ronda de octavos de final en sus últimas tres citas internacionales. Su desafío sigue siendo alcanzar un quinto partidos — los cuartos de final.