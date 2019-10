$!Haití en riesgo de quedarse a oscuras desde este lunes por impago del Gobierno

El suministro de electricidad en Haití podría colapsar desde el lunes próximo ante la escasez de combustible para producir la energía causada por la falta de pago del Gobierno, según informó hoy la empresa Sogener, una de las principales generadoras del país.

'Sogener podrá mantener el ritmo actual de producción de las centrales eléctricas hasta el lunes 28 de este mes, a menos que la empresa (estatal) Electricidad del Estado de Haití (EDH) reduzca su nivel de consumo', dijo en una carta pública el presidente de la compañía generadora Jean Marie Vorbe.

La compañía eléctrica dice que no tiene combustible, porque no puede pagar su último pedido de 30.000 barriles de fuel oil debido a que el Banco de la República de Haití no ha cumplido con los pagos correspondientes.

'Hemos hecho todo lo posible por adquirir combustible en el mercado local, pero debido a las limitaciones actuales, así como a la falta de flujo de caja debido a los retrasos en los pagos, solo se ha podido obtener una cantidad mínima', dice la comunicación de Vorbe dirigida a la EDH, así como a los ministerios de Economía y Obras Públicas, al Banco Nacional de Crédito, al Banco de la República de Haití y al Banco de la Unión Haitiana.

En los últimos días se ha producido una batalla abierta entre Sogener y el Estado haitiano, luego de que el presidente de Haití, Jovenel Moise, dijera en un discurso que los males del país son culpa del 'sistema', en alusión a las estructuras económicas alrededor del poder.

La Secretaría de Estado de Comunicación, con el objetivo de informar a la población haitiana de todas las decisiones tomadas al más alto nivel del Estado para 'enderezar el barco nacional', anunció las medidas adoptadas este miércoles en el Consejo de Ministros.