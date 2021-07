Jefe de Parlamento venezolano dialogará con políticos que abandonen violencia

Caracas, 20 jul (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que solo dialogará con los opositores que 'firmen un documento y se comprometan a abandonar para siempre cualquier forma de violencia'.

Rodríguez, que también encabeza una comisión parlamentaria encargada de buscar un amplio diálogo nacional por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, dijo también en una sesión del Legislativo que cualquier diálogo que haya es 'entre el Gobierno constitucional de Venezuela y la oposición'.

'No vamos a aceptar ese cuento de los actores políticos, los movimientos políticos del chavismo y de la oposición. Es entre el Gobierno y la oposición y, si no le gusta, muchas gracias, no tenemos ningún interés', dijo antes de recibir un aplauso unánime de una Cámara en la que el 92 % de los diputados son oficialistas, pues el grueso de la oposición no se presentó a las elecciones.

Al respecto, el presidente de la AN aseguró que no van a hablar 'con gente que, de inmediato, emprende la solidaridad automática' ni 'con aquellos que han arremetido contra la paz, la legalidad y la constitución'.

Finalmente, sostuvo que están dispuestos a 'cualquier forma de diálogo y acuerdo con las oposiciones' siempre que asuman que 'se sientan a hablar con el único Gobierno'.

En mayo pasado, el líder opositor Juan Guaidó anunció su disposición a negociar con el Gobierno de Maduro para alcanzar un 'acuerdo de salvación nacional' con el fin de superar la crisis que vive Venezuela.

El opositor aspira a conseguir elecciones generales 'libres' y 'justas' y, a la propuesta, Maduro respondió diciendo que está listo para reunirse con 'toda la oposición', pero exige que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a dialogar.

Sin embargo, Guaidó plantea el levantamiento a condición de que el Gobierno ceda en sus posiciones, con el fin de llegar a unas elecciones 'democráticas y transparentes', cuyo cronograma exige de inmediato.

Hasta el momento, no existe una fecha para que las dos partes se sienten en una mesa para comenzar las negociaciones.

Por otra parte, Rodríguez encabeza una comisión parlamentaria que busca incluir a numerosos sectores políticos, empresariales, religiosos y sociales de Venezuela, una tarea que inició al asumir su cargo, en enero pasado. EFE

