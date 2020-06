Jordan Spieth vuelve a renacer y a estar entre las estrellas

Forth Worth (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El golfista tejano Jordan Spieth no podía haber elegido mejor escenario en su renacer como jugador de elite que el Colonial Country Club, de su tierra natal de Dallas, donde en las dos primeras jornadas que se llevan disputadas del Charles Schwab Challenge, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas.

El resurgimiento de Spieth después de una caída de más de dos años de hundimiento deportivo está en marcha, al ocupar el segundo puesto de la clasificación tras sumar 130 golpes y 10 bajo par, solo superado por el golfista negro Harold Varner III (-11), que también ha sido líder provisional del torneo.

Junto ellos los grandes aspirantes al título como lo son el norirlandés Rory McIlroy (-9), y los estadounidenses Justin Thomas (-8), Gary Woodland (-8) y Bubba Watson (-6).

Dentro y alrededor de esas estrellas hay una serie de otros jugadores consumados que piensan hacer del fin de semana un 'thriller' potencial en el primer torneo del PGA Tour después de la pausa de tres meses por causa del COVID-19.

'La tabla de clasificación refleja un quién es quién del golf en este momento', declaró McIlroy, que tuvo un gran resurgir en comparación con la primera ronda. 'Estoy feliz de estar entre los primeros y ahora ya colocado para luchar durante el fin de semana por el título'.

McIlroy, como Thomas y el estadounidense Collin Morikawa (-9), está jugando por primera vez en el Colonial Country Club, donde iniciaron la competición 148 golfistas.

'Desde fuera, este es un campo de golf que siempre permite que los mejores jugadores lleguen a la cima', destacó McIlroy, quien curiosamente, ayudó a controlar su juego en la casa que alquila esta semana.

'En realidad, la casa de alquiler en la que nos quedamos esta semana tiene un simulador en el sótano, y golpeé algunas bolas allí (el jueves) por la noche, y eso me ayudó', admitió McIlroy. 'Hace calor aquí, en el exterior; no quieres quitarte demasiada energía'.

De ahí, que el simulador fue algo muy positivo para McIlroy, quien destacó que 'el hecho de que donde nos hospedamos puedes hacer algunos disparos (para obtener) algunos números ... solo necesitaba marcarlos un poco. Hice eso y de inmediato vimos los resultados positivos'.

Spieth, cuya última victoria fue en el Abierto Británico de 2017, dijo antes del torneo que usó la pausa de tres meses para rejuvenecerse a sí mismo y a su juego, trabajando horas extras para volver a la forma que una vez lo había colocado en el puesto número 1 del mundo con tres campeonatos importantes que ganó al inicio de su carrera.

'En realidad no estaba viendo los puntajes como lo harían todos los demás', analizó Spieth. 'Para mí, se trata de sentir. Así que sé cómo se siente el club cuando estoy empezando realmente a controlarlo. Hay ciertos golpes que realmente no he podido realizar cuando estaba fuera que cuando lo hice en competencia'.

Spieth, de 26 años, señaló que 'para mí, estoy buscando las sensaciones, y contento con el resultado porque me permitirá mantenerme enfocado en hacerlo igual este fin de semana y seguir por el camino del progreso y hacia adelante'.

El golfista tejano destacó que 'solo traté en la segunda jornada de tener aún más control de mi swing que el día anterior, y eso a veces se traduce en puntuaciones más bajas y otras no'.

Pero la gran satisfacción para Spieth era el haberse mostrado mucho más consistente a medida que avanzaba la competición y llegado con la pelota donde quería colocarla.

Cuando se le preguntó si los 36 hoyos jugados esta semana le han demostrado que el trabajo realizado en los últimos tres meses está pagando dividendos, Spieth dijo que 'ciertamente he mejorado mucho, eso es seguro. ¿Ya están en el nivel en que los quiero? No. Pero casi se acercan al 90 por ciento'.

Spieth jugó con sus amigos Rickie Fowler y Thomas los primeros dos días. Fowler se perdió el corte, pero Spieth y Thomas están en posición de ganar, junto con muchos otros jugadores que también siguen en la competición, en la que los grandes ausentes son los aficionados. EFE