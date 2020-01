$!La magia de Dalí se hace con el corazón de Moscú

'El montaje me parece muy interesante. Toman elementos del Teatro Museo Dalí en Figueres, que es la última gran obra de Dalí. Entonces han intentado escenificar un poco todo el simbolismo y el mundo de Dalí', dijo la comisaria de la exposición, organizada por la fundación rusa 'The Link of Times' y el museo Faberge.

Aguer destacó que se trata de la mayor exposición de Dalí que se haya nunca organizado en Rusia.

Una completa retropectiva

'Dalí decía que le gustaría ser el Rafael de su tiempo. Entonces es una manera de ver toda su obra, toda su evolución. Están representados (en la exposición) todos sus periodos, que yo creo es la mejor manera de entrar en el mundo de Dalí', agregó.

Los visitantes de la exposición podrán apreciar obras como 'El hombre invisible' (1929-1933), 'Elementos enigmáticos de un paisaje' (1934) o 'Autorretrato blando con bacon frito' (1941).