La memoria de Kobe Bryant será respetada con aplazamiento del Lakers-Clippers

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ene (EFE).- El duelo que se vive en Los Ángeles tras la muerte de Kobe Bryant generó que los Lakers, su exequipo, solicitase a la NBA y a sus vecinos de los Clippers, que el partido que debían disputar este martes en el Staples Center fuese aplazado, deseo que les fue concedido.

Aunque la NBA no es partidaria de hacer ningún tipo de aplazamiento y suspensión a no ser por causas mayores de tipo de seguridad para los jugadores y los aficionados, las discusiones que mantuvieron este lunes durante varias horas las tres partes implicadas permitieron que se llegase al acuerdo final.

'La decisión se tomó por respeto a la organización de los Lakers, que lamenta profundamente la trágica pérdida de la leyenda de los Lakers Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero el domingo', destaca la NBA en un comunicado.

El mundo del deporte estadounidense y mundial, el domingo, se conmovió con la sorprendente noticia de que Bryant, de 41 años, una de sus hijas, Gianna María (Gigi), de 13, y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, mientras se dirigían a presenciar un partido colegial.

En esos momentos, también volaba de Filadelfia a Los Ángeles la expedición de los Lakers, que se sorprendió al enterarse de la trágica muerte de Bryant cuando algunos miembros del personal comenzaron a recibir mensajes de texto sobre lo ocurrido.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, luego les dijo a los jugadores lo que había sucedido con el basquetbolista que siempre lo había dato todo por el equipo angelino en los 20 años como profesional.

Los Lakers cancelaron el entrenamiento del lunes.

Los directivos al comprobar el estado de ánimo reinante entre los jugadores, entrenadores y todo el personal de la organización expresaron la necesidad de aplazar el encuentro ante los Clippers porque nadie estaba en disposición de disputarlo.

'Los Lakers de Los Ángeles quisieran agradecerles a todos por la enorme cantidad de apoyo y condolencias', expresó el equipo en un comunicado. 'Este es un momento muy difícil para todos nosotros. Continuamos apoyando a la familia Bryant y compartiremos más información a medida que esté disponible'.

La presencia de Bryant durante 20 temporadas con los Lakers, desde que llegó a la NBA con 17, le generó un sin fin de relaciones dentro y fuera de la organización, que decidió llamar a profesionales para que pudiesen dar orientación sicológica tanto a nivel de grupo como individual a todo el personal, incluidos los jugadores.

Los empleados también recibieron material informativo que pudiesen llegar a sus casas y en el que se les ofrecen todo tipo de consejos para afrontar la situación creada con la tragedia ocurrida el domingo.

La decisión de la NBA de posponer un partido no se daba desde abril del 2013 cuando se canceló el encuentro que tenían que disputar en Boston, el equipo local de los Celtics contra los Pacers de Indiana después que la ciudad sufrió el grave atentado terrorista ocurrido durante la carrera de su tradicional maratón que costó la vida a tres personas y al menos otras 264 resultaron heridas.

Los Ángeles también ha estado de luto por la muerte de Bryant y su hija con los aficionados visitando los monumentos improvisados que han sido establecidos en diferentes lugares de la ciudad, incluso fuera de las instalaciones del equipo de los Lakers en El Segundo (California) y fuera del Staples Center.

Incluso después de la medianoche después de la tragedia del domingo, los seguidores se reunieron en medio de L.A. Live, a solo unos pasos del Staples Center, para presentar sus respetos y recordar a Bryant y Gigi.

'End Of The Road' de Boyz II para hombres y 'I'll Be Missing You' de Puff Daddy sonaron y los fanáticos estallaron en cantos periódicos de 'KOBE!' y 'MVP!'.

Alrededor de cuatro monumentos a la luz de las velas que tenían flores, osos de peluche de gran tamaño, varias camisetas de Bryant y fotos distribuidas con la imagen de la exestrella de los Lakers.

Por su parte, los Clippers tuvieron que jugar en Orlando el domingo por la noche, solo unas horas después de enterarse de la muerte de Bryant.

El entrenador de los Clippers, Doc Rivers, se echó a llorar al hablar sobre Bryant antes del partido y admitió que no tenía idea de lo que diría a su equipo o cómo sus jugadores se enfrentarían antes de que los Clippers vencieran al Magic por 97-112.

Rivers dijo a los medios después de la victoria que los jugadores de los Clippers solicitaron que se cerrara el vestuario para darle espacio al equipo.

El escolta de los Clippers, Lou Williams, quien jugó junto a Bryant con los Lakers, tuiteó sobre cómo estaba tratando de sobrellevar el lunes por la tarde la trágica noticia y lo definió como una mezcla de llanto y sonrisa por todo lo que vivió y aprendió de la exestrella de los Lakers, como profesional y persona. EFE