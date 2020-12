Lewandowski, victoria clara; los seleccionadores dieron el premio a Klopp

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, fue galardonado con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año con absoluta claridad, mientras que el voto de los seleccionadores decantó el empate técnico en el capítulo de entrenadores a favor de Jugen Klopp.

Según los datos facilitados por la FIFA, Lewandowski fue el que más puntos recibió de entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados para aun total de 52 puntos, por los 38 del portugués Cristiano Ronaldo y los 25 del argentino Leo Messi.

Lucy Bronze, declarada mejor jugadora, obtuvo también 52 puntos y acabó por delante de la danesa Pernille Harder (40) y de la francesa Wendie Renard (35).

La gran sorpresa llegó en el apartado de entrenadores de fútbol masculino. El premio, por segundo año consecutivo, fue para el alemán Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, que superó al favorito, su compatriota Hans-Dieter Flick, que lo ha ganado todo este año con el Bayern Múnich.

Acabaron empatados a 24 puntos, mientras que el otro aspirante, el argentino Marcelo Bielsa (Leeds), concluyó con 11, pero según las normas decidió el voto de los seleccionadores nacionales.

Klopp recopiló entre estos 686 puntos por los 572 de Flick. El entrenador del Liverpool también recibió más respaldos de los capitanes (666-583). En cambio el preparador del Bayern ganó entre los medios (782-578) y los aficionados (468,611-410,190).

En cuanto a los entrenadores de fútbol femenino, la ganadora, la neerlandesa Sarina Wiegman, obtuvo un total de 26 puntos, seis más que el francés Jean-Luc Vasseur, que llevó al Lyon a su quinto título seguido de la Liga de Campeones.

El alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) ganó el premio al mejor portero con 28 puntos, por los 20 del brasileño Alisson Becker (Liverpool) y los 12 del esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid); y la francesa Sarah Bouhaddi (Lyon) el de mejor guardameta con 24, dos más que la chilena Christiane Endler (PSG).

El polaco Robert Lewandowski fue coronado como el mejor jugador mundial del año en la gala The Best de la FIFA, celebrada de forma virtual desde su sede en Zúrich debido a la pandemia de la covid-19, al superar a los otros dos nominados finalistas y auténticos líderes universales de los últimos tiempos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El Bayern Múnich, monarca del fútbol europeo este 2020, parecía que iba a sacar el rodillo en la gala de los premios The Best, pero el pleno se lo arrebató sorprendentemente un alemán, Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, elegido por delante del gran favorito, Hans-Dieter Flick, y del argentino Marcelo Bielsa.

Además de este 'tropiezo', del premio que fue por segundo año consecutivo para Klopp, esta vez por devolver la Premier al Liverpool tras tres décadas, el Bayern acaparó los galardones, puesto que Manuel Neuer fue declarado mejor portero y en el XI ideal FIFPro/FIFA estuvieron, además del delantero polaco, Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Thiago Alcántara, que tras acabar la campaña fichó precisamente por el conjunto de Anfield.

El conjunto bávaro acaparó todos los títulos domésticos, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, y lo hizo abanderando el nuevo fútbol total que destrozó a la mayoría de sus rivales, con el 8-2 al Barcelona en Lisboa como momento estelar.

Los votantes así lo reconocieron para definir los premios The Best de la FIFA 2020, cuya gala se celebró de forma virtual desde la sede del máximo organismo futbolístico mundial en Zúrich a causa de la pandemia y cuya presentación corrió a cargo de la periodista inglesa Reshmin Chowdhury y el exjugador neerlandés Ruud Gullit.

El acto fue aprovechado para rendir un nuevo homenaje cariñoso a dos leyendas del fútbol mundial, recientemente fallecidas, el argentino Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre, y el italiano Paolo Rossi, el 9 de diciembre, así como a todos los sanitarios del mundo, calificados de 'héroes' en la lucha mundial contra la COVID-19, que recibieron un aplauso virtual de numerosos jugadores y jugadoras del mundo. El técnico francés Gerard Houllier también fue recordado por varios de los premiados.

Así lo recalcó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un discurso también EN la distancia, en la que tuvo un reconocimiento a ambas figuras y a médicos y sanitarios del mundo que han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia en un año 'muy difícil', 'extraordinario', que según el dirigente ha enseñado que 'la salud es lo primero incluso por delante del fútbol'.

Indiscutiblemente ha sido el año del Bayern de Flick que, liderado por Neuer bajo palos, Joshua Kimmich desde el lateral derecho al centro del campo, Thomas Muller en todo el frente de ataque, y culminado por Lewandowski, ha arrasado.

El '9' del acorazado bávaro, nacido en Varsovia hace 32 años, se convierte en el primer polaco en obtener este galardón por delante de los dos grandes dominadores del fútbol mundial en los últimos tiempos, el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Leo Messi, delantero del Barcelona y ganador del The Best 2019, y Cristiano Ronaldo, que obtuvo este galardón en 2016 y 2017, no han podido hacerle mucha sombra ni en títulos ni en rendimiento global.

Con su elección son cuatro los jugadores que han ganado este premio, tras Cristiano, Messi y Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, que lo ganó en 2019.

Su compañero y capitán Manuel Neuer fue reconocido como el mejor guardameta de 2020. Neuer, segundo en la edición de 2017 tras el italiano Gianluigi Buffon, ha superado en esta oportunidad al brasileño Alisson Becker (Liverpool) y al esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Ha sido puntal decisivo también y a sus 34 años recibe un nuevo reconocimiento, aunque desde hace años es considerado uno de los mejores porteros. De hecho, ya en el Mundial de Brasil fue premiado con el Guante de Oro.

El arquitecto de esta magnífica obra futbolística, Flick, la auténtica revelación del año, se quedó sin el galardón esperado, que recayó en Klopp, también sorprendido por la elección. Su aval este 2020 fue llevar al Liverpool al título de la Premier tres décadas después y a mantener su estilo de juego inconfundible.

Completó el festival del Bayern, como incuestionable factor añadido, la inclusión de Lewandowski, Davies, Kimmich y Thiago (ahora en el Liverpool) en el XI del año FIFPro/FIFA que eligen los propios futbolistas profesionales.

Junto a ellos estuvieron Alisson Becker, Alexander Arnold, Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Leo Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

El Olympique Lyon, rey del fútbol femenino europeo al lograr su quinta Liga de Campeones consecutiva, fue reconocido como tal, aunque también con algo de sorpresa que minimizó su dominio en el capítulo de entrenador de fútbol femenino, cuyo premio recayó, por segunda vez en su carrera, para la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora nacional de su país, cuando se esperara que lo ganara Jean-Luc Vasseur.

No obstante, Sarah Bouhaddi, fue declarada mejor portera, y el galardón a la mejor jugadora fue para la inglesa Lucy Bronze, que fichó tras el verano por el Manchester City, y que fue una de las protagonistas del éxito del conjunto francés en la fase final del País Vasco y en las competiciones domésticas.

Además, en el once ideal del año estuvieron incluídas Wendie Renard, la propia Lucy Bronze y Delphine Cascarino. Completaron la formación la guardameta chilena Christiane Endler (PSG), Millie Bright (Chelsea, ING), arbara Bonansea (Juventus, ITA), Megan Rapinoe (OL Reign, EEUU), Pernille Harder (Chelsea, DIN), Vivianne Miedema (Arsenal, NED), Tobin Heath (Manchester United) y la española Vero Boquete, ausente desde hace años de la selección nacional, que sigue brillando, ahora en el Milan.

El surcoreano Heung-min Son, delantero del Tottenham, recibió el premio Puskas al mejor gol del año gracias a la galopada que protagonizó el pasado 7 de diciembre de 2019 en un partido ante el Burnley.

Mientras, un emocionado brasileño Marivaldo Francisco da Silva, seguidor del Recife, fue galardonado con el premio a la afición por el amor demostrado hacia su equipo al cruzar caminando durante doce horas tres ciudades y 64 kilómetros para ver un partido al no tener dinero para pagar el transporte.

Y el otro premio de la gala fue para el joven jugador italiano Mattia Aignese, que salvó la vida de un rival el pasado enero durante un partido.

Aignese, el pasado 26 de enero, jugaba un encuentro con el Ospedaletti contra el Cairese cuando un oponente, vio que Matteo Briano estaba desvanecido en el césped y con sus primeras atenciones consiguió salvarle la vida. EFE