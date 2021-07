Los cinco retos de Chile: piragüismo, tiro, lucha, golf y fútbol femenino

Santiago de Chile, 21 jul (EFE).- Las opciones de Chile para colgarse una medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio nunca fueron mayores, a tenor de la magnitud de la delegación, que con 58 deportistas es la mayor de su historia.

El equipo olímpico chileno estará distribuido en 24 disciplinas y entre todas ellas las que a priori apuntan como favoritas para subir a uno de los tres peldaños del podio son piragüismo, tiro skeet, golf, lucha y fútbol femenino.

PIRAGÜISMO

Con solo 30 años, la piragüista María José Mailliard es una de las deportistas que más se ha destacado en el actual ciclo olímpico, obteniendo múltiples medallas de cara a los Juegos de Tokio.

En la última Copa del Mundo disputada en Barnaul, Rusia, Mailliard consiguió un bronce, una plata y un oro en pruebas donde el rendimiento internacional resulta muy parejo entre las deportistas, estando la opción de podio muy abierta para todas las competidoras que estarán en la cita nipona.

La oriunda de la Región de Valparaíso es una de las cartas más fuertes del 'Team Chile' que aspiran a medalla y su participación será en las carreras de C1 200 metros y C2 500 metros -donde compartirá canoa con su compañera Karen Roco-.

TIRO SKEET

Designada como una de las dos deportistas abanderadas para la ceremonia inaugural de los JJ.OO y siendo una de las primeras competidoras chilenas en amarrar su participación en la instancia, la tiradora Francisca Crovetto llegará encumbrada a la competencia olímpica de Tokio.

A fines de junio, esta deportista, de 31 años, que fue galardonada en 2019 con el Premio Nacional del Deporte, ganó la medalla de oro por equipos en la Copa del Mundo de Croacia junto a su compañeros Héctor Flores.

Además, Crovetto se adjudicó la medalla de plata en la categoría damas tras caer en la final ante la rusa Zilia Batyrshina por 56 a 53, por lo que a Tokio irá por todo.

GOLF

Uno que también va por el sueño olímpico es el joven golfista de 22 años Joaquín Niemann, otra de las cartas más fuertes de la actual delegación chilena que mantenido un nivel alto durante varios años y hoy se encuentra en un tremendo momento deportivo.

Con un título del PGA (The Greenbrier 2019) y dos segundos lugares en Hawai en enero pasado, Niemann sumó a sus buenas actuaciones de la temporada su paso por Detroit, un muy buen pie de cara a los JJ.OO.

LUCHA

El luchador chileno-cubano Yasmani Acosta también ha manifestado su intención de triunfar en Tokio.

Campeón en el Grand Prix de Francia en la categoría +130 kilos, Acosta lo ha señalado en reiteradas ocasiones: 'No me conformo con cualquier medalla, voy decidido a la medalla de oro y para eso entreno día a día. Quiero llegar al cien por ciento a esos Juegos para poder pelearla y obtenerla'.

FÚTBOL FEMENINO

Y finalmente, la selección de fútbol femenina, que participará por primera vez en el certamen de los cinco anillos en otro de los hitos históricos que esta generación de jugadoras ha alcanzado en su trayectoria.

Lideradas por Christiane Endler, considerara una de las mejores porteras del planeta, las dirigidas por José Letelier superaron en repesca a su símil de Camerún y ganaron su boleto a Tokio.

Si bien La Roja quedó en el Grupo E junto a grandes y experimentadas selecciones como Gran Bretaña, Canadá y las locales de Japón, tienen altas expectativas en torno a su participación.

'ESTAMOS ILUSIONADOS'

Desde el Comité Olímpico de Chile (COCH) no esconden las ganas de sumar preseas al medallero del país sudamericano, pero saben que el camino es difícil y los parámetros para medir el éxito son mucho más amplios.

'No podemos poner ganar una medalla como la vara para medir si su participación es exitosa o no. Sin embargo, sabemos que todos se preparan para ganar una medalla, y estamos ilusionados con que así sea. Tenemos muchos deportistas entre los diez mejores del mundo en sus disciplinas, no es algo imposible de pensar. Pero no debiese ser el único parámetro de una actuación exitosa', señaló a Efe el presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica.

'El sólo hecho de clasificar a unos Juegos Olímpicos confirma que ese deportista está entre los mejores del mundo. Es muy difícil clasificar, tanto así que tenemos incluso campeones panamericanos que no lo lograron, como Thomas Briceño y las hermanas Abraham', agregó el dirigente. EFE

