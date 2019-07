$!McAfee, fugitivo por evasión de impuestos y sospechoso de asesinato

Se le permitió elegir el país donde sería deportado

No tiene órdenes de captura en su contra, según RD

La Procuraduría General de República Dominicana dijo que envió a McAfee a Londres, después de asegurarse que él no tiene órdenes de arrestos ni pedido de extradición por casos criminales en Estados Unidos.

No obstante, es solicitado por las autoridades fiscales de Estados Unidos desde enero de 2012, cuando anunció que había huido del país y que vive en el exilio en un bote debido a los cargos por delitos graves dictados por el Servicio de Impuestos Internos.

Un portavoz del IRS le dijo al NY Post el viernes que no podía divulgar ninguna información sobre el caso.

“Mi delito no es presentar declaraciones de impuestos, no un delito. El resto es propaganda del Gobierno de los Estados Unidos para silenciarme. Mi voz es la voz de la disidencia. Si me silencian, la disidencia será la siguiente", escribió en un tweet del 19 de julio.

“La CIA ha intentado arrestarnos. Estamos en el mar ahora y vamos a informar muy pronto. Seguiré a oscuras durante los próximos días", dijo en otro tuit, que incluía una fotografía de él y una mujer con rifles.

El 22 de julio, escribió que habían estado en mar con mal tiempo. Puerto cercano. Todo está bien. Volveremos a la silla en breve", difundió también.

McAfee, que está buscando la nominación del Partido Liberal para presidente de Estados Unidos en 2020, le preguntó a sus seguidores de Twitter el viernes si también debería hacer campaña para ser el primer ministro británico.

“¿Puede una persona postularse y ser presidente de los Estados Unidos y primer ministro de Gran Bretaña simultáneamente? Sí. Absolutamente. Sin duda. Pero creo que soy una de las pocas personas que aún están vivas y que podrían calificar para la posición combinada", escribió.

McAfee dijo en un video a principios de este año que las autoridades de Tennessee lo acusaron de usar criptomonedas en actos criminales, según publicó bitcoin.com.

El pionero del antivirus que lleva el nombre de su apellido, también se jactó en un tweet del 3 de enero de que no había presentado una declaración de impuestos en 8 años, y que los impuestos son ilegales y que su ingreso neto es negativo.