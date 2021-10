Modric: 'No tenemos mucho más margen para equivocarnos'

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El duelo ante el Shkhtar en el Olímpico de Kiev ha ganado en trascendencia tras la derrota del Real Madrid frente al Sheriff en el Santiago Bernabéu. Así lo destacó el croata Luka Modric, que reconoció que tienen 'mucho más margen' para errores en la Liga de Campeones.

'Hay ganas de hacer un buen partido, de ganar mañana que es importante para nosotros. El Shakhtar es un equipo muy fuerte, como nos demostró en los dos partidos del año pasado. Nos espera un partido complicado, espero que con otro final que las dos últimas veces', deseó en rueda de prensa.

'No tenemos mucho más margen para equivocarnos después de la derrota ante el Sheriff. Con el parón de selecciones hemos entrenado bien y estamos preparados. Vamos a hacer un gran partido', añadió.

Modric demostró que está acostumbrado a convivir con la crítica y se alejó de las malas sensaciones que dejaron los últimos partidos del Real Madrid antes del parón.

'Las críticas cuando juegas en el Real Madrid las tienes que aceptar y acostumbrarte. Cuando ganas partidos, todo está de maravilla, pero cuando nos pasa como los tres últimos empiezan las dudas sobre nuestro nivel', reflexionó.

'No nos preocupa mucho, confiamos en nuestras cualidades y tenemos confianza para volver a jugar como siempre y como a principio de esta temporada que lo hicimos muy bien. Tenemos que tener tranquilidad, trabajar y seguir mejorando porque hay mucho margen para seguir demostrando con el tiempo', añadió.

El centrocampista croata fue tajante con la posibilidad de que se cambie el Mundial a dos años en vez de los cuatro actuales. 'No le veo sentido', opinó. Y mostró su incomprensión por la falta de contacto con los protagonistas.

'El Mundial es especial por ser cada cuatro años y porque todos lo esperan tanto. No me gustaría verlo cada dos años pero no se nos pregunta mucho, están intentando hacer cosas sin preguntar a los jugadores y entrenadores sobre lo que piensan. Vamos a ver qué pasa, siendo honesto no lo veo', sentenció. EFE

rmm/jl