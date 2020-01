Muguruza: “Bryant era una persona muy dulce y un gran aficionado del tenis”

Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- La tenista Garbiñe Muguruza aseguró que el recién fallecido Kobe Bryant le pareció una persona “muy dulce” y un gran aficionado del tenis después del encuentro que tuvo con la leyenda de Los Angeles Lakers años atrás.

“Era muy fan del tenis y hablaba español, enseguida me di cuenta que sabía muchas cosas sobre mí y me impresionó porque es una leyenda”, comentó Muguruza tras su victoria en los octavos de final del Abierto de Australia.

La española explicó que se quedó en shock tras leer la noticia sobre el terrible accidente de helicóptero, donde también fallecieron otras ocho personas incluida su hija de 13 años, y que es un tema delicado que te hace pensar mucho.

“Me he levantado con varios mensajes que me decían que mirara las noticias. No me puedo creer que haya pasado una desgracia así, cómo es posible que una leyenda acabe así”, finalizó. EFE