Muguruza: “He podido desplegar mi mejor tenis de la forma más tranquila”

Melbourne (Australia), 2 feb (EFE).- La española Garbiñe Muguruza explicó en la rueda de prensa posterior a su aplastante victoria sobre la belga Alison Van Uytvanck en el Yarra Valley Classic, que pudo desplegar su mejor tenis de la forma más tranquila al endosar un rotundo 6-2 y 6-0, a su rival, y cometer tan sólo seis errores no forzados.

La sexta favorita no se intimidó por el relativo frío y la ligera brisa que le hizo vestir manga larga por primera vez en Melbourne Park, según explico ella, y cerró su pase tercera ronda en menos de cincuenta minutos.

“Estoy feliz de poder empezar a competir tras la cuarentena y me siento bien en pista. Normalmente no me gusta competir la semana previa a un grande pero estando en esta situación, no me hubiera gustado perder la ocasión”, explicó Muguruza tras su su avance a los octavos de final donde se enfrentará con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (13).

La tenista nacida en Caracas (Venezuela) mantiene un balance positivo de victorias (5-1) en los enfrentamientos cara a cara con la rusa y tendrá la oportunidad de ampliar la diferencia este miércoles en el cuarto turno de la mañana.

Muguruza desveló en la rueda de prensa que lo primero que hizo tras finalizar los catorce días de cuarentena fue 'ir a comer frente al mar', y admitió que se siente “una afortunada” de poder haberse entrenado durante esas dos semanas. EFE