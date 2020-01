Muguruza: “Si los resultados no son buenos hay que ser pacientes”

Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza explicó tras su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia que uno de sus secretos que le han ayudado a alcanzar este nivel en esta edición ha sido el hecho de ser paciente a pesar de que los resultados no acompañaran.

“Los resultados no fueron tan buenos pero yo no me desespero. Al final no hay tantas jugadoras que puedan alcanzar finales y semifinales cada año”, agregó Muguruza tras superar por primera vez una cuarta ronda de un Gran Slam desde la edición de 2018 de Roland Garros.

La hispano-venezolana confirmó sus buenas sensaciones y admitió que ante la neerlandesa Kiki Bertens (9) volvió a jugar muy bien como consecuencia de tomar el control del partido desde el principio.

“El último partido que tuve con ella fue muy duro, me esperaba una gran batalla pero estoy muy contenta”, comentó Muguruza que se enfrentará en cuartos de final con la alemana Angelique Kerber o con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

"Siempre he dicho que tener un balance positivo ayuda a la hora de afrontar el partido pero toque quien me toque va a ser un partido muy duro porque son muy buenas jugadores", concluyó Muguruza, quien cuenta con más partidos ganados que perdidos ante sus posibles rivales en siguiente ronda.