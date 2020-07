Orellano, el polifuncional jugador colombiano que sueña en grande en España

Hugo Penso y Jorge Gil

Bogotá, 19 jul (EFE).- A sus 22 años el polifuncional atacante colombiano Lorenzo Orellano tendrá una oportunidad de oro para demostrar su talento en el Alcorcón de la segunda división española, al que se vinculará a principios de agosto con la mirada puesta en sobresalir y abrirse paso en la elite del fútbol europeo.

Nació en Cartagena de Indias sin su antebrazo izquierdo; se formó en la misma escuela que lo hicieron futbolistas como Wilmar Barrios, centrocampista del Zenit ruso, y Yesus Cabrera, creativo del América de Cali, y debutó en 2015 en un partido de Copa Colombia contra el Junior con el desaparecido Uniautónoma cuando tenía 17 años.

'Fue algo muy bonito porque a temprana edad se dio mi debut, tuve la oportunidad de iniciar mi carrera como profesional. De pronto vi que tardé un poco en llegar a Europa pero ya estamos acá, esta es una plaza muy buena', revela Orellano en una entrevista con Efe.

Sobre su nuevo equipo, que ocupa el puesto 12 de la liga y no tiene oportunidades de clasificar al playoff de ascenso, manifestó que 'todos los años está peleando y está metido entre los candidatos' a ascender.

Es por ello que tiene una meta a corto plazo: adaptarse 'lo más rápido y pronto posible'.

'No me quiero apresurar pero sí quiero hacerlo lo antes posible para que me tengan en cuenta en el primer equipo. Obviamente hay que hacer el proceso debido, lo que los técnicos y directivos quieran está bien. Si me toca arrancar en el segundo equipo para tener roce y todo, está bien', añade.

Como ejemplo de este proceso pone a su amigo Jorge Carrascal, que hoy juega en el River Plate argentino pero cuando llegó al club bonaerense 'estuvo un tiempo abajo, en la reserva, para tomar roce y luego al primer equipo'.

'No pienso que tenga ninguna dificultad, solo es esperar el tiempo adecuado y hacer la adaptación lo más pronto posible', recalca el atacante de 22 años.

Al propio Carrascal, confiesa, le pidió consejo por su breve paso por el Sevilla Atlético en la temporada 2016-2017, donde no tuvo muchos minutos por las lesiones.

'El consejo que me da es que esté tranquilo, que él sabe que yo juego mucho y que me irá muy bien. Tiene muchos amigos en el equipo y que me va a poner en contacto con ellos', añade Orellano, quien está en España.

El habilidoso futbolista también hace un balance de lo que ha sido su carrera y valoró mucho haberse convertido el 30 de abril de 2015, en el partido de Copa Colombia entre Uniautónoma y Junior, en el primer jugador sin tener una de sus extremidades completas en debutar como profesional en su país.

'Se hizo historia', afirma y agrega que ese debut le abrió las puertas del fútbol a 'las personas con esta condición de discapacidad, que a veces no se sienten en las mejores condiciones de entrenar o de llegar al fútbol o al deporte de elite'.

'Estoy demostrándole al mundo que sí se puede, que si yo lo puede hacer muchas personas lo pueden hacer con esas condiciones', manifiesta y pone como ejemplo a Santiago Arroyave, quien no tiene su brazo izquierdo y debutó con el Leones en mayo de 2018 en un partido de Copa Colombia.

El técnico que le dio la oportunidad de jugar fue Giovanni Hernández, un talentoso exfutbolista que sobresalió en equipos como el Colo Colo chileno y Junior de Barranquilla, y que en su debut como técnico en el Uniautónoma, que para la época estaba en primera división, apostó por darle los primeros minutos de su carrera.

'Muy agradecido con Giovanni, como todo el mundo sabe fue el que me puso a debutar. Es mi papá en el ámbito del fútbol. Todavía hablo con él, tenemos una bonita relación: me llama cuando puede, nos escribimos cuando él o yo estamos en condiciones de hacerlo', manifiesta y esboza una sonrisa.

Tras debutar en Uniautónoma partió a buscar oportunidades en el Miami Dade FC, un equipo universitario del Estados Unidos, y regresó al Patriotas, de la primera división, donde jugó muy poco.

El año pasado fue traspasado al Limón Fútbol Club, de Costa Rica, donde dijo tener una experiencia que le permitió crecer porque el 'nivel de juego no es tan malo como dicen, sí es bueno y es muy rápido'.

'Me sentó bien porque no estaba acostumbrado a ese tipo de juego, solo cuando estuve en Estados Unidos. Llegar a Costa Rica fue llegar de nuevo a ese fútbol rápido, de transiciones rápidas, y me ha ayudado mucho porque es un poco lo que se quiere en Europa, en los diferentes equipos', asevera.

Es por ello que hoy lo que más destaca de su juego es el dribling: 'tengo la capacidad de driblar muy bien, muy rápido, y la visión de juego'.

'Cuando tengan la oportunidad de verme jugar sé que les va a encantar mi juego, se asemeja un poco al de muchos jugadores europeos', concluye el colombiano, que sueña con dar pasos de gigante en el fútbol europeo y que con su ejemplo de superación personal busca hacerse un hueco en el Alcorcón. EFE

hpc-jga/ocm/car