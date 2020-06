Óscar García: “Pecamos de inexpertos'

Vigo, 13 jun (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, lamentó que su equipo “pecara de inexperto” en la jugada que finalizó Manu Trigueros para dar la victoria al Villarreal en Balaídos.

“El Villarreal nos superó en la primera parte, llegábamos tarde a todas las presiones. No hemos entrado bien al partido. Con los cambios tácticos y de jugadores controlamos mucho mejor en el segundo tiempo, pero al final pecamos de inexpertos al no saber parar antes la jugada del gol siendo el minuto que era”, declaró el técnico celeste.

Óscar García admitió que su equipo tiene que mejorar “muchas cosas” de cara al choque del próximo miércoles ante el Villarreal, y apuntó que la falta de apoyo de sus aficionados lo acusaron en el primer tiempo.

“Desde que estoy aquí no habíamos perdido ningún partido en Balaídos. En la primera parte nos ha faltado el ruido de la afición para activarnos un poco más. Es lo que hay, no podemos hacer nada con eso”, señaló el preparador del Celta, que justificó la suplencia de Okay Yokuslu porque “la semana pasada tuvo algún problema y en esta última también”.

“Al principio de la pretemporada le costó un poco coger el ritmo. Preferíamos no arriesgar a los dos jugando de inicio porque Bradaric también había estado con problemas”, explicó. EFE

