Policía invade escuela en Río que inspiró serie documental de Gal Gadot

Río de Janeiro, 27 may (EFE).- Una escuela de ballet ubicada en una de las favelas más violentas de Río de Janeiro y que inspiró a la actriz Gal Gadot -conocida por su papel de 'Mujer Maravilla'- para que su historia fuera parte de una serie documental fue ocupada a la fuerza este jueves por agentes de la Policía Militarizada.

De acuerdo con la directora de la escuela, Tuany Nascimento, los hechos ocurrieron hacia las 7.30 hora local, cuando cinco uniformados, encapuchados y armados, llegaron a la sede de 'Na ponta dos pés', tan sólo minutos después de que un grupo estudiantes habían salido de allí para un paseo.

'Comenzaron a entrar y a revolcar las cosas, yo les dije que no tenían derecho a entrar de esa forma que por favor se identificaran y uno de ellos me respondió que sí, que ellos podían entrar donde quisieran y entraron', narró a EFE Nascimento.

'Na ponta dos pés' es un proyecto social que funciona como una ONG y en el que además de enseñar ballet, se dictan clases de teatro y lucha a unos 250 menores y jóvenes con el objetivo de brindarles una opción de vida diferente de la criminalidad y las drogas.

La escuela está ubicada en el 'Complexo do Alemao', un conjunto de favelas al norte de Río, donde la violencia y los tiroteos entre delincuentes y agentes del orden es constante.

Lo que ocurrió este jueves hace parte del día a día en el complejo y en muchas de las favelas de Río, donde las autoridades abusan de su poder, según denuncias de diversas ONG.

Luego de que los policías abandonaron el lugar, Nascimento entró en contacto con las autoridades de la zona para pedir una explicación.

'Todo esto sucedió por la falta de respeto. No tengo ningún problema con la figura de policía, el problema es con la forma como actúan con nosotros en las favelas, como si no tuviéramos valor, como si no fuéramos humanos, como si no tuviéramos derecho a tener derecho', indicó.

DE 'NA PONTA DOS PES' A LA SERIE DOCUMENTAL DE GAL GADOT

La invasión de los uniformados a la escuela se dio a pocas semanas de que la historia de este proyecto sea exhibida en Estados Unidos como parte de la serie documental 'Impact with Gal Gadot', producida por la actriz israelí.

La serie está compuesta de seis episodios que cuentan la historia de proyectos en Brasil, Puerto Rico, Michigan, California, Luisiana y Tennessee, que fueron ideados por mujeres que lucharon contra la discriminación, la violencia, la opresión y la pobreza para sacarlos adelante. El capítulo sobre esta escuela saldrá al aire el próximo 31 de junio.

'Hace cuatro años grabamos un corto para un productor independiente y él le presentó la historia a Gal el año pasado. Ella quedó encantada, habló con nosotros y fue nuestra historia la que dio origen a la serie', explicó

Fundado hace nueve años, el proyecto 'Na ponta dos pés' surgió con el objetivo de formar y transformar la vida de niños y jóvenes a través de la danza.

El proyecto funcionó hasta 2019 en una cancha de baloncesto del complejo, donde se dictaban las clases al aire libre y bajo la constante amenaza de los tiroteos. Hoy en día ya tiene su propia sede. EFE