Policía noruega confirma 5 muertos y 2 heridos en ataque con arco y flechas

Copenhague, 13 oct (EFE).- Cinco personas han muerto y otras dos han resultado heridas por el ataque provocado por un hombre armado con un arco y flechas en la ciudad noruega de Kongsberg (al suroeste de Oslo), informó la policía del país nórdico.

El agresor, del que no se han dado más detalles, permanece detenido, pero todavía no ha sido interrogado, por lo que la policía no quiere especular sobre sus motivos.

'Creemos que es solo esa persona la que ha cometido los hechos. Es natural analizar si se trata de un acto terrorista. Todavía es demasiado pronto para decir nada', señaló el jefe de policía del distrito suroeste, Øyvind Aas.

Aas reveló que uno de los heridos, ambos hospitalizados, es un policía que se encontraba en un supermercado y estaba de día libre.

La policía noruega recibió a las 18.13 hora local (16.13 GMT) un aviso de que un hombre armado con un arco y flechas se movía por el centro de Kongsberg, y este fue detenido a las 18.47 hora local, después de que se produjese una 'confrontación'.

'Hay muchos escenarios del crimen. Esta persona se ha movido por una gran zona del centro donde se han cometido actos delictivos', afirmó Aas sobre el recorrido del agresor.

La primera ministra en funciones, Erna Solberg, habló en otra comparecencia de hechos 'horribles' y 'situación dramática', pero tampoco quiso especular sobre los motivos y remitió al resultado de la investigación policial.

Solberg -que ha informado ya al líder opositor, Jonas Gahr Støre- aseguró que lo ocurrido no afectará a la toma de posesión de este, que mañana asumirá la jefatura de gobierno tras ganar las elecciones generales del mes pasado.

'Lo que nos ha llegado de Kongsberg esta noche habla de que se ha cometido un acto cruel y brutal', dijo Støre.

Durante la persecución del individuo, la policía pidió a los residentes que no saliesen de sus casas después de constatar que una persona había sido herida de un disparo con una flecha.

Varias unidades policiales, incluidos helicópteros y un grupo de especialistas antiexplosivos, fueron movilizados y debido al tamaño de la zona por la que se movió se espera que haya actividad policial 'toda la noche', señaló Aas.

La Dirección General de Policía ha activado una orden temporal de que todos los agentes del país vayan armados, contra la norma habitual, aunque no hay por el momento 'indicaciones concretas' de que pueda haber un cambio en el nivel de amenaza terrorista del país, consta en un comunicado.

El ayuntamiento de Kongsberg ha habilitado un centro de acogida para los afectados y movilizado a un equipo de crisis para afrontar la situación.

De acuerdo con el tabloide VG, los servicios de inteligencia noruegos (PST) han sido informados de los hechos.

'Es una tragedia, es horrible. Una no piensa que algo así pueda ocurrir en Kongsberg', declaró Kari Anne Sand, alcaldesa de esta localidad de cerca de 28.000 habitantes. EFE

alc/gc/fp