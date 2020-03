$!Prisión preventiva para Ronaldinho en Paraguay

ASUNCIÓN (AP) — Ronaldinho permanecerá en Paraguay bajo prisión preventiva, decretó el sábado la jueza a cargo del caso abierto por ingresar al país con presunta documentación falsa.

Tras una audiencia de imposición de medidas que se alargó durante varias horas, la jueza Clara Ruiz aceptó la solicitud del fiscal, Osmar Legal, de decretar prisión preventiva para el retirado astro brasileño del fútbol y su hermano por un período de 6 meses. La defensa tiene la posibilidad de tomar medidas para reducir este período.

Ronaldinho, de 39 años, y su hermano Roberto Assis fueron arrestados la noche del viernes en un hotel de la capital de Paraguay. Ambos aparecieron el sábado esposados y Ronaldinho trataba de ocultar las esposas bajo un trozo de tela lila. Quedaron recluidos en un cuartel policial.

Al salir de la audiencia, aún esposado y escoltado por varios agentes de seguridad, con un semblante serio, el exjugador del Barcelona se negó a hacer declaraciones. Ronaldinho y su hermano quedaron recluidos en un cuartel policial.

Las autoridades aseguran que ambos tenían en su posesión cédulas de identidad y pasaportes paraguayos falsos. Los dos detenidos aseguraron que viajaron a Asunción en una visita de negocios.

La jueza Ruiz consideró que hay peligro de fuga, al no haber arraigo por tratarse de extranjeros que entraron “de forma ilegal” en el país y que se tratan de “hechos punibles graves” contra el Estado paraguayo.

Aunque los acusados solicitaron el arresto domiciliario, Ruiz dijo que no se entregó “ni un solo documento” que haga pensar al juzgado que pueda evitarse una fuga.

El abogado de Ronaldinho, Sergio Queiroz, opinó que era desmedido esposar a los detenidos para trasladarlos a una audiencia, aunque ese procedimiento es común en Paraguay.

“Es absurdo. Ellos no presentan ningún riesgo de agresión o de fuga a las autoridades policiales” al ser conducidos para una simple audiencia, dijo Queiroz a The Associated Press.

Esta “humillación”, agregó Queiroz, “infringe los derechos humanos” de ambos detenidos y las autoridades “están haciendo un circo” para poder utilizar su imagen políticamente.

Los hermanos dijeron que recibieron los documentos presuntamente falsos como un obsequio de un empresario brasileño, Wilmondes Sousa Liria, quien fue apresado.

Ronaldinho, un volante ofensivo que también jugaba de delantero, se consagró campeón mundial en 2002 con Brasil, conquistó la Liga de Campeones con el Barcelona y obtuvo la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Ganó dos veces el premio al mejor jugador del año de la FIFA y un Balón de Oro. Se retiró en 2015.

El fotógrafo Jorge Sáenz y el videoperiodista César Olmedo de The Associated Press en Paraguay y el periodista de la AP en Brasil, Mauricio Savarese, colaboraron para este despacho