Quartararo en una nube: 'Es increíble estar en medio en el podio'

Madrid, 19 jul (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió este domingo su primera victoria en grandes premios de MotoGP, en el circuito Ángel Nieto de Jerez, y por ello resaltó que para él 'es increíble estar en el puesto de en medio en el podio'.

'Ha sido una carrera superdifícil ya que en el FP4 todo estaba bien, pero en la carrera era más lento, pero he visto que al ponerme primero podía hacer un hueco y he dado el máximo y al final hemos logrado la primera posición', dijo muy contento el piloto francés.

'He hecho una salida muy mala. El dispositivo para las salidas es súper raro ya que las salidas son totalmente diferentes, y tenemos que aprender, ésta es sólo la primera carrera y tenemos mucho que aprender, pero es un día muy especial, aunque ha sido un gran premio muy raro. Esta victoria va por los aficionados', recordó Quartararo sobre el hecho de haberse disputado la carrera a puerta cerrada.

'Cuando he visto que llevaba tres segundos he pensado en ir más tranquilo y al final iba aumentando la ventaja y aún así creo que tenía unas tres décimas de segundo guardadas e iba guardando los neumáticos hasta el final por si me hacían falta', aseguró el piloto del equipo Yamaha Petronas.

Fabio Quartararo dijo estar en todo momento 'muy concentrado, pues durante la cuarentena estuve horas en una máquina de correr en el garaje, muy concentrado y en solitario, y no he cometido casi ningún error gracias a eso, a la concentración'. 'Así hemos conseguido llegar hasta la bandera de cuadros', apuntó.

'Todavía no sé si es un sueño o una realidad, no me imaginaba ganar la primera carrera de la temporada, ya que todavía tengo mucho que aprender con esta moto, pero ganar la primera carrera es increíble y suena que 'flipas', comenta satisfecho Quartararo.

'Sabíamos que Marc tenía un ritmo más rápido en las tandas libres, como en Tailandia, pero en carrera podíamos estar juntos en una pista que era difícil de controlar y por eso hay que disfrutar de la victoria', incidió Fabio Quartararo. EFE