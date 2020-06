Rubén Blanco: “No hay que buscar excusas”

Vigo, 13 jun (EFE).- El portero Rubén Blanco aseguró que “no hay que buscar excusas” tras la derrota del Celta de Vigo frente al Villarreal en el partido con el que ambos retomaron LaLiga Santander, y abogó por “corregir errores” porque a su equipo le quedan “diez finales” para certificar su permanencia en la categoría.

“Duele perder un punto tan importante en la última jornada. Estamos fastidiados porque era un muy buen punto para retomar la competición, además dejando la portería”, declaró el portero celeste.

Rubén Blanco admitió que no estuvieron “demasiados finos con el balón ofensivamente hablando”, y no quiso poner como excusa la inactividad porque “la situación es igual para todos”.

“Los equipos que nos estamos jugando la vida no podemos pensar en eso. No hay que buscar excusas, no podemos pensar en lo que nos está rodeando tanto tiempo. Hoy hay que analizar los errores y a partir de mañana pensar ya en el partido de Valladolid”, apuntó. EFE

