$!Secuestran a esposa de millonario noruego y piden rescate en criptomoneda

La policía noruega cree que se trata de criminales profesionales, que hasta el momento se han comunicado con la familia a través de una plataforma digital.

“En este período no se han recibido signos de vida de la desaparecida, pero tampoco de que no siga viviendo”, dijo Brøske, que admitió que no tienen sospechosos y que no saben si Hagen se encuentra en Noruega o en el extranjero.

Según medios noruegos, los secuestradores piden 9 millones de euros en la criptomoneda Monero, una cifra no confirmada por la policía, que ha revelado sin embargo que los raptores han amenazado con hacer daño a Hagen si no se efectúa el pago.

Las autoridades noruegas han implicado a varios cuerpos policiales en la investigación, en la que cuentan además con la ayuda de Europol e Interpol

Anne-Elisabeth Hagen, de 68 años, está casada con Tom Hagen, un inversor inmobiliario y que controla una de las principales eléctricas noruegas.

Según la revista económica “Kapital”, Hagen ocupa el puesto número 172 entre las mayores fortunas de Noruega, con 1.700 millones de coronas (174 millones de euros).

La pareja, que tiene dos hijos, llevaba una vida de bajo perfil, de acuerdo con medios noruegos.