Seguidor brasileño recibe el premio a la afición

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El brasileño Marivaldo Francisco da Silva, seguidor del Recife, ha recibido el premio a la afición durante la gala de The Best de la FIFA que se está celebrando de forma telemática desde Zúrich.

El hincha brasileño, que no tenía para pagar el transporte, caminó durante doce horas, cruzando tres ciudades, para ver jugar a su equipo.

Marivaldo Francisco no se pierde ningún encuentro del Leao. El problema que tiene es que entre donde vive, en Pombos, e Ilha do Retiro, donde está el estadio, hay 64 kilómetros y tarda unas doce horas.

'Es una cuestión personal. Me gusta y me siento bien. Mucha gente lo confunde con alguna promesa o esas cosas, pero no es así. Lo hago con naturalidad. Salgo de casa por la mañana y llego aquí por la noche', comentó a la página oficial del Sport Recife cuando fue nominado.

'A veces salgo un día antes del partido para poder vivir al Club: ir a partidos de otras modalidades, respirar el aire de aquí, que es muy bueno. Las personas dicen que estoy loco, pero lo hago por placer y no siento ningún cansancio', apuntó

El brasileño ha sido elegido por delante del filántropo escocés James Anderson y las aficiones colombianas, los otros dos finalistas a este premio.

En 2019 el galardón recayó también en una única aficionada, la brasileña Silvia Grecco, seguidora de la Sociedade Esportiva Palmeiras, por la pasión que pone hacia el fútbol, llevando a su hijo, ciego y autista, a los partidos de su equipo y ella le narra el desarrollo de los encuentros para que su hijo lo pueda vivir con intensidad. EFE