Sergio Hernández analiza dejar el banquillo de Argentina tras Tokio 2020

Buenos Aires, 27 ene (EFE).- Sergio 'Oveja' Hernández, entrenador de la selección argentina masculina de baloncesto, dijo este lunes que tiene 'casi el convencimiento' de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán 'el punto final' de su carrera como técnico del conjunto albiceleste.

'Hasta Tokio estoy y feliz de estar. Nunca doy cosas definitivas antes de tiempo porque no sé qué puede pasar en mi vida, pero tengo casi el convencimiento de que Tokio sería un punto final a mi carrera en la selección', sostuvo Hernández a Radio Club Octubre.

'Es mi cuarto Juego Olímpico, con tres Mundiales y muchísima cantidad de partidos al frente de la selección. Me gustaría buscar otra experiencia. Me gustaría hacer una experiencia en Europa definitivamente. En mi cabeza esas cosas dan más para terminar en Tokio que para continuar', añadió.

'Oveja', de 56 años, dirigió a Argentina de 2005 a 2010 y regresó al banquillo en 2015.

Con Hernández, el equipo sudamericano fue subcampeón en el Mundial de China 2019, cuarto en el de Japón 2006 y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

'La experiencia olímpica es mucho más importante que la medalla. Tengo mucha ilusión, los años olímpicos son diferentes. No lo sabía hasta que no me tocó el primero. La verdad que no es un torneo más ni mucho menos. Es una experiencia de vida, algo único', aseguró.

El entrenador hizo casi toda su carrera en Argentina, especialmente en Peñarol de Mar del Plata, donde consiguió la mayoría de sus títulos. EFE