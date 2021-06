Thiago: 'Tenemos que pensar que somos los mejores'

Las Rozas (Madrid), 11 jun (EFE).- 'Hay que pensar que somos los mejores y ser fieles al trabajo y las ideas de fútbol que tenemos' es la receta de Thiago Alcántara, centrocampista de la selección española, para llegar 'muy lejos' en la Eurocopa, que afronta al 'cien por cien' y con el mismo deseo del día que debutó: el título.

'A nivel de grupo hemos conseguido aunar esta juventud con el hambre y la experiencia que algunos tenemos también en esta competición. Es una combinación muy bonita, que intentamos plasmar este fútbol con el que venimos entrenando, el que queremos y siempre pienso que tenemos que pensar que somos los mejores; el mejor fútbol, el mejor equipo a nivel ofensivo y defensivo también... Hay que pensar así y ser fieles al trabajo y a las ideas de fútbol que tenemos. Con eso, esta selección puede llegar muy lejos', opinó.

'Llevamos siendo positivos no sólo desde hace una semana, sino desde hace mucho más tiempo, con las competiciones que hemos tenido de clasificación para el Mundial y otras. También es un grupo que ha ido creciendo y desarrollando el fútbol que queremos. Somos positivos por cómo es el grupo humano que tenemos, por cómo son los futbolistas que tenemos y por cómo hemos ido trabajando', declaró.

Mientras insiste en que en la selección 'todos' son 'titulares' y 'todos' son 'suplentes, así es la mentalidad de este equipo', Thiago está ante su tercer gran torneo con la selección. Ya ha jugado una Eurocopa (2016) y un Mundial (2018). Y mantiene su ambición por ganar un gran torneo con España: 'Tengo el mismo deseo que el día que debuté. Sabemos que a este nivel es complicado poder lograrlo, competimos contra los mejores del mundo, pero estamos aquí, pasan los años y sigo formando parte del grupo y trabajando para obtener este premio'.

'Vamos luchando para poder lograr esos objetivos. Al final no se trata sólo de pensar en el objetivo final, sino en el principal a corto plazo, en ir pasito a pasito y pensando en el siguiente partido nada más', enfocó el centrocampista, que llega a la cita después de cambiar el Bayern por el Liverpool y jugar 30 partidos.

'Me encuentro muy bien. La verdad que ha sido una transición difícil, porque veníamos de conseguir la 'Champions', pocas vacaciones, enseguida te metes en un ritmo y una dinámica diferente a la que tenías con tu anterior club, tengo la mala suerte de coger la Covid y luego la lesión de rodilla... Pero me he ido acostumbrando rápido. Siempre hay un punto positivo cuando estás parado, que puedes conocer más el club y al personal, y eso te hace un poquito más involucrarte en esa dinámica. Al final, trabajando, conociendo a los compañeros, hemos podido terminar la temporada de la mejor manera posible dentro de las circunstancias que teníamos, felices de cómo ha terminado y llegamos aquí al cien por cien para la competición', repasó.

La selección ha visto alterada los últimos días su preparación por los protocolos por la Covid-19 después del positivo el pasado domingo de Sergio Busquets. Los entrenamientos, por ejemplo, han sido por turnos e individualizados. 'Hay una competición tan bonita por delante que echen lo que nos echen lo vamos a hacer con tal de estar bien preparados para la competición', explicó.

'El inconveniente es no poder hacer una convivencia normal con todo el mundo junto, todas las actividades juntos, cara a cara, con la distancia que nos limita ahora mismo', añadió Thiago, tras unos primeros días de concentración con sobresaltos por la Covid-19, como antes lo fue la destitución de Julen Lopetegui en Rusia 2018.

'Sabemos perfectamente lo que es realmente importante para nosotros y mientras afecte a una persona del equipo, sea jugador o sea del 'staff', lo importante de este grupo es que estamos todos dispuestos a poder ayudarle, reforzarlo, darle una vuelta a otro punto de vista a la situación y centrarnos en lo que hemos venido aquí, que es jugar al fútbol', expuso. EFE