Trump arremete contra fronteras abiertas y pide acabar con inmigración ilegal

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió este martes ante la ONU contra las políticas de 'fronteras abiertas' y urgió al mundo a acabar con la inmigración ilegal, defendiendo las 'medidas sin precedentes' que está tomando su Gobierno.

Trump señaló la inmigración ilegal como uno de los desafíos 'más críticos' a los que se enfrenta el mundo y acusó a quienes defienden la libertad de movimiento de los migrantes de estar ayudando a traficantes de personas y redes criminales.

El presidente de EE.UU. alabó la cooperación que los países vecinos están mostrando en materia migratoria y, especialmente, las acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

'Quiero agradecer al presidente López Obrador de México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por poner ahora mismo 27.000 tropas en nuestra frontera sur', dijo Trump.

'México nos está mostrando gran respeto y yo les respeto a cambio', añadió el dirigente estadounidense.

Trump tuvo también un mensaje directo para quienes se planteen tratar de cruzar la frontera ilegalmente. 'Escuche estas palabras: no pague a los traficantes, no pague a los coyotes, no se ponga en peligro, no ponga a sus niños en peligro. Porque si llega hasta aquí, no se le va a permitir entrar, se le va a retornar rápidamente a casa y no será puesto en libertad en nuestro país'.

'Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, vamos a aplicar nuestras leyes y proteger nuestras fronteras', insistió.

Trump dedicó varios minutos de su discurso ante la ONU al asunto migratorio, insistiendo en que los flujos ilegales plantean problemas no solo para los países receptores, sino también para los de origen y, en especial, para las propias personas que se exponen a grandes riesgos en esas travesías.

'La migración ilegal masiva es injusta, insegura e insostenible para todos los involucrados', dijo.

En ese sentido, acusó a 'los activistas de las fronteras abiertas' de estar ayudando a organizaciones criminales y poniendo en peligro las vidas de personas inocentes.

'Cuando se mina la seguridad fronteriza se minan los derechos y la dignidad humana', apuntó. EFE