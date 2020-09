Universidad libanesa rescata a Carlos Goshn para formar jóvenes empresarios

Beirut, 29 sep (EFE).- El expresidente de Nissan y fugitivo de la justicia japonesa Carlos Ghosn se convirtió el martes en presidente de un programa lanzado por la católica Universidad del Espíritu Santo de Kaslik (USEK), en el Líbano, para la formación de estudiantes de negocios y jóvenes empresarios.

El presidente de la USEK, el padre Talal Hachem, presentó el proyecto en rueda de prensa junto a Ghosn, a quien se refirió como 'el mago' y al que llamó 'agente del cambio'.

“Ghosn como persona además de su larga carrera de éxitos ha sido llamado 'agente de cambio', 'Señor Arreglador', 'el Mago' y yo le llamo hoy 'el agente del cambio'', dijo Hachem, que destacó que esta es una oportunidad para su universidad de aprovechar el conocimiento de los negocios de Carlos Ghosn.

El expresidente del grupo formado por Renault, Nissan y Mitsubishi llegó en diciembre del año pasado al Líbano tras huir de Japón, donde estaba siendo procesado acusado de ocultar compensaciones pactadas con Nissan Motor entre 2011 y 2018 para ser abonadas después de su retiro por valor de 9.100 millones de yenes (73 millones de euros).

La Fiscalía de Nanterre, a las afueras de París, le ha abierto dos procedimientos, el primero por transferencias de fondos por parte de Nissan a uno de sus distribuidores en Omán, que se sospecha que pudieron haber sido en interés propio.

El segundo sobre quién pagó los gastos de su boda, celebrada en el Palacio de Versalles el 8 de octubre de 2016.

“Nadie puede decir que el señor Carlos Ghosn no ha conseguido un gran éxito y no dejaré que otros fuera del Líbano aprovechen esa experiencia. Queremos usar ese conocimiento en Líbano para nuestros estudiantes', indicó Hachem.

“Tenemos un departamento de Derecho en la universidad y enseñamos 'presunción de inocencia' y no podemos hacer lo contrario de lo que enseñamos', afirmó.

GOSHN QUIERE AYUDAR

El programa apoyará a estudiantes y graduados con nuevas ideas y proyectos para apoyar al Líbano en diferentes niveles y estará encabezado por un comité que presidirá Carlos Ghosn y que será responsable de dar consejo y guiar a empresarios que empiezan ante oportunidades de negocios e inversiones.

'Desde el principio dije que no me involucraría en política, pero para quien quiera que me necesite en mi campo estoy listo y el padre Talal vino y me contactó y yo le ofrecí mi ayuda', dijo Ghosn en la rueda de prensa de hoy.

El expresidente de Nissan y Renault, con nacionalidad francesa, libanesa y brasileña, no quiso responder preguntas sobre su situación legal. 'Hoy la conferencia es obre el programa y la USEK', dijo.

'Soy un empresario. Hoy el tiempo que tengo lo quiero dar al Líbano y a la sociedad. Es el mejor trabajo que se puede tener', afirmó.

Pese a no querer hablar de política, Goshn afirmó que en el marco de la grave crisis que vive el país, 'hay una solución para el Líbano y es la confianza'. EFE

amo-jlp/ppa