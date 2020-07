Viñales dice estar satisfecho de segunda plaza en circuito que no le va bien

Madrid, 19 jul (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo clasificado en el Gran Premio de España de MotoGP, dijo estar satisfecho del resultado ya que 'Jerez no se me da muy bien, pero vamos mejorando cada año'.

'Es motivo ya para estar satisfecho, porque he perdido el tren delantero varias veces y he estado a punto de caer, pero al final encontré un buen ritmo con el neumático blando delantero y empujé para intentar tener una distancia segura pero con los problemas en el tren delantero tengo que estar contento con el resultado', explicó el piloto de Yamaha.

'He apretado al principio, pero no pensaba que patinara tanto, y en la vuelta seis o siete ya no tenía neumático y no podía hacer mucho, pero estoy contento de haber podido acabar segundo a pesar de todo. Ya veremos más adelante', continuo Viñales.

'Esta mañana estaba muy bien, pensábamos que estaríamos mejor pero hay que aprender de eso y de las otras Yamaha, que han estado mejor que nosotros y hay que felicitar a Fabio (Quartararo) por su primera victoria', afirmó.

El piloto de Yamaha reconoció haber tenido 'sustos en cada vuelta, sobre todo en la curva dos y en la cinco, que patinaba bastante de derechas'.

'Veremos donde está el fallo para las siguientes carreras', agregó Viñales, quien explicó su enfrentamiento con Marc Márquez al final de la carrera, pues reconoció que 'sabía que estaba Márquez detrás, pero luego he visto en la pizarra 'Miller +1' y me he vuelto a relajar, pero con Marc detrás he tenido que intentar apretar y era complicado'.

'Al principio estaba bien, pero luego he tenido muchos sustos', recalcó Maverick Viñales, quien dijo estar contento de su salida y de 'llegar primero a la primera curva, ha estado divertido'. EFE