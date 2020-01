$!Junta Central Electoral recibe 11,350 lectores de huellas para usar en elecciones de febrero

La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado que recibió 11,350 lectores de huellas dactilares, 583 computadores All in One, 750 UPS y 20 escáner, para ser utilizados en el montaje de las Elecciones Ordinarias Generales Municipales del 16 de febrero de 2020. Los equipos están en el almacén Las Colinas del organismo.

La entrega de los equipos fue realizada por parte de la empresa Digiworld, S.R.L., la cual resultó adjudicataria en el procedimiento convocado para la adquisición de los lectores de huellas (PU-05-01-2019) y, una de las empresas adjudicatarias en el procedimiento convocado para la compra de computadoras, UPS, impresoras, escáneres y servidores (PU-06-01-2019), el pasado mes de diciembre de 2019.