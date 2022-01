Alexis Villalona habría cambiado de abogado

El abogado que hasta este momento era conocido para llevar el caso de Alexis Villalona, Jorge de los Santos, no pudo ver al detenido porque supuestamente el agresor manifestó que el jurista no llevaría su caso.

Corintio Torres, fiscal de turno del Ministerio Público en la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional indicó que Villalona le precisó "no dejar pasar a Jorge" ya que el abogado no llevará su caso.

Torres manifestó que el detenido le informó que los familiares estarán a cargo de buscarle un abogado.

"Lo que él me ha manifestado a mi es que Jorge De los Santos no es su abogado y por eso no dejé pasar a Jorge de los Santos y que su familia le está buscando a su abogado", precisó el fiscal.

Aclaró que el detenido se encuentra solo y que no está en una celda, sino más bien en una oficina de la Policía Nacional.

Alexis Villalona fue arrestado este viernes 14 de enero, dos semanas después del incidente. Cuando Alexis Villalona se enteró que estaba rodeado por las autoridades intentó escapar por la parte trasera de la vivienda en la que se encontraba escondido en el sector El Fundo de Baní, provincia Peravia.

Según un comunicado de prensa de la Policía Nacional, la captura de Villalona se produjo a las 12:30 del mediodía por agentes de las Direcciones Centrales de Prevención, Investigación (Dicrim) y el de Inteligencia (Dintel).

"Cuando el detenido se percató de la presencia de los agentes policiales, intentó emprender la huida por la parte trasera de la vivienda, pero no pudo lograr su objetivo por la rápida y oportuna intervención de los policías, que en ningún momento lo perdieron de vista”, indica el comunicado.

Previo a que se diera a conocer esta información, Jorge de los Santos, abogado que hasta ahora había negociado la fracasada entrega de Villalona a las autoridades, y que representaba al detenido, informó que todavía no había sido apoderado del caso.

“Yo estoy asustado”, “le pido perdón a la muchacha y al país”, manifestó este viernes Alexis Villalona, acusado de agredir a una mujer en medio de un accidente de tránsito en Baní, a principios de enero.

Al ser preguntado sobre el motivo por el cual se escondió, el detenido expresó que estaba asustado.

“Le pido perdón al país y a las autoridades. Fue un error, lo siento mucho”, indicó a periodistas luego de que el Ministerio Público informara que solicitará un año de prisión preventiva en su contra por agredir a Santa Arias.