Comisión estudia ley Extinción de Dominio incluye decomisar bienes por elusión fiscal

La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos decidió agregar la elusión fiscal, de acuerdo a lo revelado por sus integrantes el senador peledeísta Yván Lorenzo y el diputado perremeísta Elías Báez.

El también vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró un paso transcendental el hecho de que la comisión de la que él forma parte haya acogido una propuesta suya en ese sentido.

Dijo que políticos y empresarios evaden el pago de impuestos al esconder los beneficios millonarios que obtienen en paraísos fiscales.

Precisó que la elusión fiscal es un subterfugio que se utiliza para evadir impuestos y que están tratando de aprobar una pieza ágil y oportuna para ubicar capitales que de alguna forma son ilícitos, ya sea a través de la corrupción administrativa, el narcotráfico, el lavado de activos u otros delitos.

Recordó que con la ley de Extinción de Dominio se le hace un juicio al bien obtenido de forma ilícita, no a la persona.

“Si se demuestra que los capitales son ilícitos o si no pagaron los impuestos correspondientes entonces se decomisan esos capitales”, analizó Lorenzo.

Para él los congresistas tienen que legislar para perseguir todos los bienes a través de los cuales se haya evitado pagar impuestos porque esos recursos económicos se habrían dejado de utilizar en planes de desarrollo para el país.

En tanto que, el diputado Elías Báez, vicepresidente de la comisión bicameral que estudia ese proyecto de ley, informó a Diario Libre que pedirá revisar la inclusión de la elusión fiscal porque cree fue propuesto por Lorenzo para “politizarlo”.

Afirmó que llevar dineros para depositarlos en otros países no es un ilícito porque no está prohibido.

"No hay ilícito porque los bienes perseguibles deben venir de un ilícito y tu llevar dinero a Panamá no es un ilícito. Tengo dinero, el dinero es mío, porque yo me lo lleve y pague mis impuestos", analizó.

Consideró que, aunque ya la comisión culminó su labor este tema debe ser revisado y, en caso de dejarlo establecido, mejorarlo.