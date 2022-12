Corte ratifica la prisión preventiva a confeso asesino de Orlando Jorge Mera

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron la prisión preventiva a Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera ocurrida en junio de este año.

El imputado buscaba que se le variara la medida de coerción y falló en su segundo intento por conseguirlo.

Según el abogado Miguel Valerio, de la familia de Jorge Mera, los jueces Rosalba Garib, (presidenta), Delio Germán y Teofilo Andújar motivaron su decisión a que no han variado los presupuestos por los cuales el tribunal de instrucción emitió la resolución de la prisión.

En tanto, el abogado de "Carandai", como también se le conoce a Cruz de la Mota, afirmó que la corte mantuvo la medida "no porque ellos no tuvieran razón" cuando solicitaron modificarla, sino porque en sus conclusiones no presupuestaron "a favor de la revisión de la medida ".

La defensa de Carandai argumentó en el recurso de apelación a la decisión del Sexto Juzgado de Instrucción que cuando se otorgó una prórroga de la investigación al Ministerio Público este no justificó la prisión del acusado, razón por la que "procede variarla".

Durante la audiencia de conocimiento al recurso de impugnación, el el hijo del malogrado funcionario pidió a los jueces rechazarlo.

Jorge Villegas, quien también es diputado, dijo que Cruz de la Mota es un "asesino" que "es una amenaza" para su familia y toda la sociedad.

El legislador por el Distrito Nacional señaló al acusado para advertir del riesgo que representa no sólo para él y su familia.

