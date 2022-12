Wilson Camacho truena contra el Poder Judicial por variar coerción a exadministrador de la Lotería

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reaccionó este jueves molesto con la decisión del cese de la prisión preventiva y la imposición de arresto domiciliario a Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, dictada por la jueza Claribel Nivar, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

"Es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva", refutó Camacho a su salida del juicio de fondo.

Continuó diciendo: "En este caso resulta curioso y llama poderosamente a la atención que los aplazamientos no se les imputan al Ministerio Público y no se les pueden imputar porque no hay evidencia de retrasos causados por este órgano, entonces este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la presión preventiva".

Alegó que esto solo ocurre "única y exclusivamente" en los casos de corrupción.

Luis Maisichell Dicent había cumplido 18 meses de reclusión preventiva en la cárcel de Najayo, por lo que la magistrada entendió que este plazo venció.

El juicio de fondo continuará, pero con el imputado en su casa, ubicada en la provincia Monseñor Nouel.

Sin embargo, la justicia le impide su salida del país. La decisión íntegra se conocerá el 12 de enero.

Los otros implicados en Operación 13

Además del exadministrador de la Lotería, están implicados en el supuesto fraude de más de 500 millones en un sorteo de la Lotería, William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, quienes están presos en Najayo.

También, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa, quienes tienen distintas medidas de coerción, como prisión domiciliaria, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Al caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).

El grupo está imputado de orquestar un un presunto fraude de más de 500 millones de pesos mediante un sorteo de la Lotería Nacional. La operación fue llamada "13" por el número que resultó ganador en el cuestionado sorteo.