A diez meses de la muerte de David de los Santos el juicio preliminar no empieza

Por falta de citaciones de las partes en el proceso penal que se le sigue a cuatro policías, a miembros de seguridad de una plaza, así como a tres hombres que estaban detenidos en el destacamento de Naco, en donde presuntamente le dieron la paliza al joven David de los Santos en abril del pasado 2022 que le causó la muerte, el inicio del juicio preliminar del caso ha sido aplazado en tres ocasiones, la última este jueves.

El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, postergó el también llamado juicio a las pruebas del caso contra el capitán policial Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el raso San Manuel González García y/o raso Sari Manuel González García y el cabo Alfonso Decena Hernández.

Al formalizar la acusación en noviembre del pasado año, el Ministerio Público también pidió enviar a juicio de fondo a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda del cuartel en donde trasladaron a David de los Santos, así como contra los agentes de seguridad de Ágora Mall, Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz.

"Me ordenaron notificar lo mío (la querella en constitución civil, no la acusación) pero yo no puedo notificar un tercero civil la acusación porque yo no soy fiscal" Máximo Peña Abogado de la familia de David “

Según el abogado de la familia del malogrado joven de 24 años, el inicio del juicio preliminar fue aplazado para el día 24 de este mes de marzo porque los terceros civilmente demandados por ellos alegaron que no habían sido citados.

“Me ordenaron notificar lo mío (la querella en constitución civil, no la acusación) pero yo no puedo notificar a un tercero civil la acusación, porque yo no soy fiscal”, dijo Máximo Peña, representante en los tribunales de los parientes del occiso.

Sostuvo que la familia de la víctima se constituyó en actor civil en una querella contra la plaza Ágora Mall, la perfumería Senses y dos jóvenes trabajadoras del local, en donde ocurrió el incidente que se atribuye provocó que De los Santos fuera apresado y torturado en el cuartel del sector Naco, en el Distrito Nacional.

Tras concluirse la etapa preliminar, el juez deberá fallar sobre el envío o no a juicio de fondo a los acusados, considerando que las pruebas podrían comprometer la responsabilidad de cada uno, o rechazar la solicitud del Ministerio Público, con un no ha lugar.

Lo que pasó con David

Según empleadas de la perfumería Senses, David de los Santos insistía por hablar con una de ellas y que la señaló y le dijo “¿Qué le pides a Dios?", a lo que la mujer de 40 años le respondió, de acuerdo a la declaración, que le pedía "por su familia, salud y eso..."

El joven le manifestó, de acuerdo a la declaración de las mujeres, que si ella, la de 40 años, no pedía por su vida y le dijo que lo pensara bien, lo que supuestamente generó preocupación en la mujer y en sus compañeras que alertaron a la seguridad, que lo detuvieron y una patrulla lo trasladó al destacamento en donde lo habrían golpeado esposado.

De los Santos, quien se había graduado de Educación Física, falleció en el hospital Darío Contreras el 1 de mayo del pasado año 2022, cuatro días después de la golpiza.

Dicen comandante desapareció

Entrevistadas este jueves en el Palacio de Justicia, Sujeidy y Rosanny Correa, hermanas de David, cuestionaron que el comandante del destacamento que identificaron solo con el apellido Frías, a quien acusan burlarse de ellas ofreciéndoles informaciones falsas cuando fueron a procurar por su pariente, haya desaparecido.

Recordaron que Frías les decía que David estaba en el hospital, pero que estaba bien y que no se preocuparan, cuando él estaba debatiéndose entre la vida y la muerte a causa de los golpes recibidos.

Las acusaciones a cada uno de los imputados

Al capitán policial Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el raso San Manuel González García (Sari Manuel González García) y el cabo Alfonso Decena Hernández se les acusa de abuso de autoridad, detención y encierros ilegales, homicidio voluntario, tortura y barbarie,

En tanto que a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, el Ministerio Público les atribuye la comisión de asociación de malhechores para cometer homicidio voluntario, tortura y barbarie.

Sobre los imputados Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, seguridad privada de la plaza Ágora Mall, el órgano persecutor dice que incurrieron en la comisión de detención y encierros ilegales, en perjuicio de la víctima, "por lo que existen suficientes elementos de prueba que comprometen su responsabilidad penal".