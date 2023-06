Abogado pide excusa al Tribunal por calificativos contra Yeni Berenice y Camacho y queda eximido de penas

Enmanuel Vallejo Garib, el abogado que tildó de "ridícula" a Yeni Berenice y de "títere" a Wilson Camacho, presentó sus excusas este miércoles ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y la acción lo libró de las penalidades.

A Vallejo Garib el magistrado Amaury Martínez le conoció este martes un juicio disciplinario por litigación temeraria, debido al pronunciamiento de los calificativos contra los representantes del Ministerio Público durante una audiencia preliminar a los involucrados en el caso Medusa.

Posterior a la audiencia, Wilson Camacho expresó que el abogado reconoció su comportamiento inadecuado de litigación temeraria en la audiencia del pasado viernes, pero el mismo "no logró su objetivo de detener la lectura de la acusación".

Debido a no lograr su plan, el juez no lo condenó, pero le dejó claro que comportamientos de esa naturaleza no se pueden repetir.

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que no desea que esto se presente y que el tiempo sea consumido en el juicio, pero admitió que la "litigación temeraria es una realidad en República Dominicana a la que hay que hacer frente con acciones como estas" a fin de evitar "eventos desagradables".

"Lo que ha sucedido en el día de hoy por litigación temeraria hay que verlo por tres claves o momentos: en primer lugar, el procesado por litigio temerario, presentó al juez y al tribunal sus excusas, reconociendo su comportamiento inadecuado en la audiencia anterior", sostuvo Camacho, quien estuvo acompañado en la audiencia por Berenice Reynoso y el procurador fiscal Emmanuel Ramírez, refiere una nota de la Procuraduría General.

Vallejo Garib dice no pidió disculpas a fiscales

Enmanuel Vallejo Garib dijo que no pidió disculpas a los fiscales. "Pedir disculpas es de sabios. Pero jamás al que intenta atropellar. De haberle pedido disculpas a los fiscales, mi lucha no tuviera sentido", escribió en sus redes sociales.

Ley 10-15 que reforma la 76-02 del Código Procesal Penal establece pena de hasta quince días del salario base del juez de primera instancia por tales comportamientos.

Ante los constantes debate en la audiencia del viernes, el Ministerio Público solo pudo leer un poco más de 30 páginas de las 12,274 que tiene el expediente del caso Medusa.

La lectura sigue este viernes 16 de junio en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.