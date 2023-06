Finaliza debate en caso David de los Santos; tribunal dictará sentencia el martes 20 de junio

Luego de tres días de litigación, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se retiraron a deliberar para el próximo martes 20 de junio, a las 9:00 de la mañana, dictar la sentencia final en el caso David de los Santos, que murió tras recibir una golpiza mientras se encontraba detenido en un cuartel de la Policía en el Distrito Nacional.

La noche de este viernes, se finalizó la etapa de réplica y contrarréplica tanto del Ministerio Público, la parte civil, y los abogados de los 11 acusados de la muerte del joven de 24 años, fallecido el 1 de mayo del 2022 mientras era atendido en el hospital Francisco Moscoso Puello.

De los Santos, quien era profesor de Educación Física, fue llevado al centro de salud, tras ser golpeado cuando estuvo detenido en el destacamento del Naco. Horas antes, fue detenido por la seguridad de Ágora Mall y entregado a la Policía, tras mostrar un comportamiento inadecuado con la empleada de una tienda.

Acusados

Los 11 imputados son los policías Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, Germán García de la Cruz, Sari Manuel González y Alfonso Decena Hernández. El Ministerio Público los acusa de tener una participaron pasiva para aportar las condiciones que condujeron a la muerte del joven. Para ellos piden 30 años de prisión.

Los civiles involucrados, que compartían celdas con el joven, son Jean Carlos Martínez Peña, Santiago Mateo Victoriano y Michael Pérez Ramos. También les imputan la pena máxima por tortura y barbarie.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/whatsapp-image-2023-06-16-at-93551-pm-de9ba1a5.jpeg Uno de los acusados del caso David de los Santos levanta la mano indicando que es inocente. (KEVIN RIVAS)

Mientras que los miembros de la seguridad de la plaza comercial que están en el expediente son Ambiorix Montero, Álvaro David Beltrán, Yabaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz. Estos son acusados de arresto ilegal, cuya pena oscila de dos a cinco años de prisión. Su defensa indicó que solo se trató de una retención de ocho minutos hasta que llegó la patrulla policial.

En sus últimas palabras ante las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, todos reiteraron su inocencia y se desvincularon de la golpiza que provocó la muerte de De los Santos.

Familia pide castigo máximo

No obstante, la familia de la víctima pidió justicia con el castigo máximo para los culpables y que los no tuvieron que ver sean dejados en libertad. Expuso que, tanto los acusados como los policías se declaran inocentes, pero precisó a que su hijo lo mataron de una forma tan brutal, que eso "no se le hace ni siquiera a un perro".

Leer más Madre de David de los Santos suplica que hagan justicia