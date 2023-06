Familiares dicen que Ramona Ortíz, asesinada en San Pedro, no denunció que era agredida

Margarita Rincón, hermana de Ramona Ortíz, asegura que su hermana era víctima de violencia doméstica pero que no denunció a su agresor.

"Ella estaba callada, pero él la maltrataba y ella se quedó callada, por eso la mató. Ella no quería hacer sufrir a su familia", repetía Margarita.

Indicó que Francis se molestaba por todo lo que hacía su hermana y le prohibía ver su celular. "Él un hombre bruto y violento, porque ser celoso es una cosa y ser bruto es otra. Nosotros no conocíamos a ese delincuente, después nos dijeron cómo era él", recalcó.

Otros familiares expresaron que Ramona era una mujer trabajadora que se dedicaba a prestar dinero y que había trabajado durante mucho tiempo en zonas francas. También dijeron que antes de que Francis matara a su hermana, le había dado golpes y que Ramona tenía moretones en la cara y la ropa interior estaba desgarrada, como si la hubiera violado."

Entre lágrimas, Margarita Rincón, la describió como una mujer muy sencilla, humilde y sin malicia.

Asesinato y violación

Familiares de la señora Ramona Ortiz, de 63 años, asesinada el domingo por Francis Castillo García, en el Residencial Villa España, en San Pedro de Macorís, aseguraron que los resultados de la autopsia indican que fue violada.

Laiza Rincón, sobrina de Ramona, indicó que no saben si fue antes o después de haberla asesinado, pero que los resultados de la autopsia dicen que fue violada y aseguró que espera que la justicia haga su trabajo.

"No fue a un perro que él mató, fue a mi tía y yo confío que en el nombre de Dios se hará justicia, yo confío en la Justicia", alegó.

Manifestó que espera en que la justicia le aplique la pena máxima, ya que, considera que Francis es "un asesino".

Mientras que, Rosa Estela Rincón, hermana de Ramona, explicó que cuando ella llegó a la casa de su hermana, la noche que la asesinaron, el presunto homicida, no dejó que entrara a la casa y le dijo que lo llevara a una parada.

"Después que yo lo llevo a la parada, sin yo saber lo que él había hecho, estoy buscando a mi hermana y no la encuentro, le pregunto a una vecina que si la había visto y me dice que no y cuando entro a las habitaciones tampoco la veo y luego la encuentro en el baño tirada, ensangrentada y sin vida", indicó.

Rincón dijo que le avisó a la vecina para que la ayude a levantarla y posteriormente acudieron a llamar al Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1.

Indicó que Francis Castillo discutía bastante con su hermana y que "era celoso y agresivo".

Manifestó que Castillo le propinó alrededor de 12 estocadas a Ramona.