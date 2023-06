Tribunal impone tres meses de prisión preventiva a Elizabeth Silverio

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este sábado tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Elizabeth Silverio Silien, acusada de hacerse pasar como "neurocientífica" sin el debido exequatur de ley.

Silverio Silien cumplirá la medida en la cárcel Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

De acuerdo con Pablo Miguel José Viloria, quien actuó junto a Mario Radhamés Matías Parris, como los abogados que representaron al Ministerio de Salud Pública en el dictamen de la medida de coerción, la jueza Fátima Veloz tomó la medida ante posibles peligros de fuga y por la gravedad de las acusiones, ya que se trata de niños diagnosticados con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

"En el caso de la señora Elizabeth Silverio Silien, se estableció una prisión preventiva diferente a la petición que hizo el Ministerio Público que fue solicitando prisión domiciliaria y, sobre todo, por una postura que mantuvimos los querellantes: el abogado Félix Portes, en representación de varios padres, como nosotros, el Ministerio de Salud Pública", afirmó el jurista.

"La jueza le estableció tres meses de prisión preventiva, en razón del peligro de fuga, la gravedad de los hechos por las condiciones de las víctimas principales que son los niños afectados de la condición de autismo y entonces, el juez tomó en consideración de que la misma no presentó presupuesto suficiente para establecer una prisión domiciliaria y una libertad pura y simple, como sí lo pidieron los abogados de la defensa de la señora Elizabeth Silverio Silien", agregó.

Por su parte, el abogado Félix Portes utilizó su cuenta en la red social Twitter para compartir su opinión sobre la decisión de la jueza y la solicitud de fianza que había hecho el Ministerio Público.

"AHORA: jueza impone prisión preventiva contra Elizabeth Silverio y declara el caso complejo. Sorprendente el ministerio público solicitó fianza, pero como representante legal de 8 querellantes, padres de 8 niños, solicitamos prisión preventiva dada la vulnerabilidad de nuestros clientes que en realidad son los niños con condiciones especiales, las verdaderas víctimas del proceso. Como parte de las motivaciones, la jueza valoró un diagnóstico que realizó la imputada como "doctora" a menor de 7 años", comentó el jurista.

"La seudo doctora presentó una certificación para establecer que ella fue paciente de una cirugía de manga gástrica, razón por la que no podía ir al arresto domiciliario en la prisión preventiva, sin embargo, ese argumento no fue óbice para qué realizar un tour mediático, máxime cuando esta cirugía ambulatoria y el certificado no establece que al día de hoy goza de una licencia médica", afirmó en una segunda publicación.

Silverio Silien se encuentra detenida desde el miércoles 21 de junio.

El pasado jueves, el Ministerio Público informó que Elizabeth sería acusada de estafa, usurpación de funciones y violación a la Ley General de Salud 42-01 por ejercer sin el debido exequatur en su rol como directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland.

