Concluye juicio preliminar del caso Coral; fallo se dará el 10 de julio

La jueza de Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, concluyó este lunes el juicio preliminar o de las pruebas del caso Operación Coral, cuyo fallo se reservó para darlo a conocer el lunes 10 de julio a las 10:00 de la mañana.

En el expediente, que encabezan los jefes de Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente, se acusa a 48 personas físicas, la mayoría militares y policías, y jurídicas, de desfalcar con más de 4,500 millones al Estado en la pasada gestión gubernamental.

En la decisión que emita la magistrada el lunes 10 de julio se acogerá o se rechaza la solicitud del Ministerio Público (MP) de enviar a juicio de fondo a los imputados.

Los últimos en hacer su propia defensa hoy

En la audiencia de este lunes, siete imputados hicieron su propia defensa material para refutar las acusaciones del Ministerio Público, entre ellos la exgerente del Banreservas, Esmeralda Ortega Polanco, la pastora Rossy Guzmán, Santiago Antonio Suárez Peguero, cuñado del mayor general Adán Cáceres, y el mayor de la Policía Pedro Roberto Castillo Nolasco.

También Yehudy Bladesmil Guzmán Alcantara y Epifanio Peña Lebrón.

Algunos de ellos recurrieron a pasajes bíblicos para asegurar que son inocentes y que sirvieron a la patria desde sus posiciones en las instituciones envueltas en la estafa.

Rossy Guzmán, imputada de ser testaferro, dijo que no le avergüenza mencionar que es "cristiana" y que no posee la fortuna que le señala el órgano acusador.

Afirmó que Dios la "llevará donde él quiere" que llegue y que se somete "completamente" a su voluntad.

Otros, como el mayor de la Policía Pedro Roberto Castillo Nolasco, quien fungió como ejecutivo del departamento financiero del Cusep, aseguró que es emprendedor desde hace varios años y que sus bienes los posee por la venta de vehículos y de hacer préstamos con intereses, no por dinero del Estado.

Aclaró que los depósitos que se le hacían en su cuenta era para depositarlos nuevamente a miembros que presentaban irregularidades para el cobro de su salario y por incentivos. Igualmente, para gastos de la propia institución, entre ellos casi RD$50,000 pesos que se destinaron el 2019 a cultos religiosos.

Santiago Antonio Suárez Peguero, esposo de Anabel Cáceres Silvestre, hermana del mayor general Cáceres, hizo muy poca defensa a su favor y solo se limitó a decir que los pastores son muy perseguidos y él es uno de ellos, que incluso fue cancelado como docente de una universidad tras la acusación.

Suárez Peguero concluyó su defensa con la cita textual del Salmo 37, que entre sus partes, incluye el párrafo que dice “confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón…”

Suárez Peguero es vicepresidente del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, entidad religiosa que supuestamente fue utilizada para lavado de activos. También tenía el 50%.

Acusó a Pepca de presionarla para que señalara ejecutivos del Banreservas

La exgerente del Banreservas, Esmeralda Ortega Polanco, acusó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de presionarla para que mencionara a otros ejecutivos de la entidad financiera, advirtiendole que si ella no lo hacia sería incluida en la supuesta trama que se desmanteló en Operación Coral.

A Ortega Polanco se le acusa de facilitar el 90 por ciento de los operaciones ilícitas que se atribuye a policias y militares en el desfalco al Estafo a través en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

"Aún sabiendo el Ministerio Público, como ellos me lo indicaron en una entrevista que tuve, de que ellos sabian que no era yo, que ellos sabian que yo ni siquiera tenía la personalidad para hacerlo, pero que alguien del banco era, que alguien era y que si yo no daba un nombre, iba a ser yo, porque alguien iba a estar en este caso del banco", dijo la ejecutiva.

Al momento de hacer esta acusación a la Pepca, su titular, Wilson Camacho intervino y los abogados de la defensa protestaron porque , según los togados, el procurador fiscal debía dejar que la acusada relatara sus argumentos de defensa.

La jueza Yabibet Rivas, del Sexto Juzgdo de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió que "Esmeralrda va a declarar lo que ella quiere decir".

En ese sentido, Camacho recomendó a ma imputada poner la denuncia de la coacción que denunció en la audiencia ante la Inspectoría del Ministerio Público.

"Porque digame usted, magistrada, ¿cómo voy a dar el nombre de alguien, sencillamente para yo salir de este proceso", afirmó Ortega Polanco.