Madre de Joshua Fernández denuncia que recibe amenazas para que no siga el caso

Bertina Decena, madre del joven Joshua Omar Fernández, de 19 años, quien perdió la vida el pasado mes de abril durante un atraco en las afueras de un centro de diversión de la capital, denunció este lunes que fue amenazada por una persona mediante un mensaje de texto en la red social Instagram.

La mujer, que asistió hoy a la revisión obligatoria de la medida de coerción contra los supuestos autores de la muerte de su vástago, aseguró que la persona que le amenazó le advertía que ella tenía más hijos y que "le podían hacer la vuelta a ellos".

"Me envían mensajes diciéndome que yo tengo más hijos, que me esté tranquila, porque si no, le vamos hacer la vuelta a ellos", expresó la madre de Joshua.

En ese sentido, el abogado de la familia de la víctima, Sergio Maldonado, aseguró que "hay personas" que están llamando a la madre de Joshua amenazándola para que ella se retire del proceso.

"Hay personas que son capaz, luego de haber hecho de esta situación que le segaron la vida al joven Joshua Omar Fernández, seguir amenazando a su madre para que se retire del proceso. Ella dice que mejor muerta se retira de este caso", enfatizó Maldonado.

Ratifican coerción

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este lunes la prisión preventiva a Wesly Vincent Carmona, mejor conocido como "el Dotolcito", Alison de Jesús Pérez, alias "Chiquito" y Luis Brito Troncoso, "Luisito", acusados por la muerte del joven.

Los señalados pedían una medida más flexible, arresto domiciliario, pero fue denegado por los bajos presupuestos presentados por los abogados defensores.

"Estamos satisfechos con el tribunal de mantener la prisión preventiva a el Dotolcito, Chiquito y Luisito", expresó el también abogado de la familia de Joshua Omar Fernández, Jean Cristopher Pérez.