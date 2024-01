Vidal Potentini tilda sentencia del TSE como "grosera injerencia del gobierno"

"Grosera injerencia del gobierno", dijo hoy el abogado Trabajo Vidal Potentini que es la razón detrás de la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordena un reconteo de los votos en las pasadas elecciones del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), en las que salió electo presidente.

Insiste con que el TSE no es competente para conocer cuestiones electoreras de los gremios, así que este domingo convocó, junto a decenas de sus afines, a los medios de comunicación hacia el edificio de tres niveles que tiene su oficina en el sector Gascue, en el Distrito Nacional, para anunciar que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional (TC).

El recurso lo podría presentar ante el TC esta misma semana, sea con la sentencia completa, si sale, o con el mismo dispositivo que emitió el tribunal el pasado 12 de enero.

La competencia

Al fallar de manera conjunta los recursos de amparo electoral de extrema urgencia que presentaron el pasado 27 de diciembre los también abogados Diego José García, Saldí Ruth Suero Martínez y Humberto Tejeda Figuereo, los jueces del TSE ordenan al CARD, a través de su Comisión Nacional Electoral, realizar un nuevo cómputo de los votos emitidos en la elección celebrada el pasado 2 de diciembre.

Bajo argumento de que algunos pactos en el proceso se hicieron de forma irregular, el tribunal dicta que el conteo se haga "sin aplicación de todos los pactos de alianza irregulares aprobados mediante la Resolución CNE-(CARD)-009-2023, por carecer la misma de efectos jurídicos, es decir, que los votos deberán ser computados de manera separada, quedando vigentes solo los acuerdos regularmente aprobados".

También otorga un plazo no mayor de cinco días, a partir del lunes 15 de enero, para que su sentencia sea ejecutada.

Sin abordar cuestiones de fondo, Vidal Potentini basó su intervención este domingo en cuestionar las competencias del TSE para conocer asuntos gremiales. Entiende que la función de árbitro electoral es exclusiva para partidos y agrupaciones políticas. A su juicio, declararse competente, basado en el reglamento de aplicación, es inconstitucional, pues el reglamento no está por encima ni de la ley ni de la Constitución.

El abogado admite que conocía la disposición del reglamento, pues fue parte del grupo de técnicos que participó en su elaboración, pero sostiene que, en lo referente a conocer asuntos gremiales, no estuvo de acuerdo y que, si no se opuso antes, fue porque no se había presentado un caso.

Mostró la que habría sido su propuesta respecto al contenido del artículo 130 del reglamento, la que, en resumen, dice: "Cuando se afectan los derechos electorales en elecciones gremiales, de asociaciones profesionales o de cualquier tipo de entidad no partidaria, el TSE resultará incompetente para juzgar de la acción de amparo."

Pero el TSE, en su dispositivo, rechazó el planteamiento de excepción de inconstitucionalidad respecto el contenido del reglamento, por entender que no es contraria a las atribuciones que le otorga el Constituyente.

Se ampara el tribunal, entre otras cosas, en el artículo 114 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que dice: El Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de las acciones en amparo electoral conforme a lo dispuesto por su Ley Orgánica".

El único párrafo del artículo plantea, además: "Cuando se afecten los derechos electorales en elecciones gremiales, de asociaciones profesionales o de cualquier tipo de entidad no partidaria, se puede recurrir en amparo ante el juez ordinario competente".

No conforme, Vidal Potentini anunció que irá al TC con una medida cautelar ante "lo que se ha dado, y el cómo se ha perturbado y cómo se ha perjudicado la credibilidad del tribunal, con adjudicarse una competencia que conoce y sabe que no la tiene, y con ello, toda la ilegalidad e ilegitimidad que todo esto acarrea".

También provechó para llamar la atención de toda la clase a estar vigilante ante un tema que, sostiene, ya trascendió lo jurídico y se juega en el plano político.

"Este poderío que ha venido exhibiendo el gobierno, este poderío que se ha ejercido, única forma posible de que este tribunal, pese a que todo el mundo se lo advirtió, haya hecho lo que hizo. Mismo poderío que se expresó también en las urnas, donde no pudimos siquiera contabilizar todos los votos, por la presión a la que fueron sometidos los comisionados".

En varias ocasiones refirió que la sentencia del TSE es muestra de la injerencia y que es un atentado a la independencia de la justicia y la parcialidad que se espera de un juez, además de ser una "violación de precedentes constitucionales".